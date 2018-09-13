Gültan Kışanak mücadelesini yazdı: Kürt Siyasetinin Mor Rengi

Selahattin Demirtaş ve İdris Baluken'in ardından yaklaşık bir buçuk yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak da kitap yazdı.

Yerel ve genel siyasette görev almış, şimdi cezaevinde olan kadınların, deneyimlerini kaleme alan Kışanak'ın Dipnot Yayınları'ndan çıkan "Kürt Siyasetinin Mor Rengi" adlı inceleme kitabı, 21 Eylül’de, raflardaki yerini alacak.

Kadınların siyasette alanında kat ettikleri yol ve erkek egemen sisteme kafa tutma gücünü nasıl edindiklerini anlatan tutuklu siyasetçi Kışanak, özgürlük mücadelesine deneyimlerini aktarmak ve tarihe not düşmek istediğini söylüyor.

Kadınların, erkek egemen bir alanda var olmak için benzer mücadeleler verdiğini belirten Kışanak, "Kürt kadınlarının siyasal alandaki mücadele deneyimleri, erkek egemen sistemin bu karmaşık ittifakını görünür kıldığı gibi, kadınların azmini ve kararlılığını da gözler önüne sermektedir. İğneyle kuyu kazarcasına, bin bir emekle, büyük bir mücadeleyle geçen Kürt kadınlarının demokratik siyaset alanındaki mücadele deneyimlerini anlatsak da, yazılanlar hepimizin hikâyesi…" diye okuyucuya sesleniyor.