T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Gültan Kışanak gözaltına alınmadan önce, "Belediyeye kayyımla askeri darbe arasında fark yok" demişti

Kışanak Darbe Komisyonu'nda konuştuktan sonra Diyarbakır'da gözaltına alındı

28 Ekim 2016 19:25

Veysi Polat

Ankara’da 15 Temmuz darbe girişimini ve arkasındaki siyasi bağlantıları ortaya çıkarmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na ifade verdikten sonra gözaltına alınan Diyarbakır Eş Başkanı Gültan Kışanak, DBP’li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösterdi. Gözaltına alınmadan önce kayyım tartışmalarını T24’e değerlendiren Kışanak, “Kayyım ataması ile askerlerin darbesi arasında hiçbir fark yok bu da askeri bir darbedir” dedi.

25 Ekim’de Ankara’dan dönerken Diyarbakır Havalimanı’nda gözaltına alınan Kışanak, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı ve 3 belediye daire başkanıyla birlikte Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5 gün boyunca görüş kısıtlaması getirdiği Kışanak gözaltına alınmadan önce tepki, tartışma ve bölge genelinde gerilime neden olan kayyım tartışmalarını T24’e değerlendirdi.

Yasalarda merkezi ve yerel yönetimlerin hangi şartlarda belirlendiğinin açıkça yer aldığını ifade eden Kışanak “Şu an merkezi hükümetin elinde istediği yasayı Meclis’ten geçirecek bir çoğunluk yetkisi var diye anayasayı, yasaları rafa kaldıran bir şekilde kullanması doğru olmaz. Sonuçta biz seçimle geldik. Bu halk yönetimi beğenmiyorsa değiştirir” diye konuştu.

“Seçimle iş başına geldik”

Kışanak’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Kayyım atamakla askerlerin darbesi arasında hiçbir fark yok. Çünkü merkezi ve yerel yönetimler seçimle iş başına gelir. Bu ülkenin anayasasında kamu yönetiminin merkezi ve yerel yönetimin eliyle yürütüldüğü, genel ve yerel seçimle iş başına geldiği açıkça yazıyor. Ya darbe yapıp bu yasaları rafa kaldıracaklar, biz yerel yönetime el koyduk diyecekler ki şu an yapılanlar darbeyle aynı kapıya çıkar ya da bu yanlıştan vazgeçecekler. Seçimle iş başına gelmiş yönetimi elindeki yetki ve gücü kullanarak görevden almak darbeyle eş değerdedir. Şu an merkezi yönetimin elinde istediği yasayı Meclis’ten geçirecek bir çoğunluk yetkisi var diye anayasayı, yasaları rafa kaldıran bir şekilde kullanması doğru olmaz sonuçta biz seçimle geldik. Bu halk yönetimi beğenmiyorsa yine seçimle değiştirir.

"Kayyım için yasa çıkarmak Meclis’i feshetmek anlamına gelir"

“Ayrıca bizi terörle bağlantılanarak kamuoyunda bir meşruiyet sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye mevcut yasalara göre terör faaliyeti içerisinde bulunanlara cezaları tanzim eden onlarca yasa var zaten. Kimse ‘Ben terör faaliyeti yapayım. Koltuğumda da oturayım’ keyfiyeti içerisinde değil. Böyle bir şey yok. Zaten mevcut yasalarda, kamu vicdanında ve de uluslararası hukuk normlarında terör faaliyetleri yasak bunu yapanlara cezalar veriliyor. Görevden alınıyor, cezaevlerine konulabiliyor. Şimdi bunlar varken yeni bir yasa çıkarma ihtiyacı nereden çıktı. Bu konuda yasa çıkarmak Meclis’i feshetmek anlamına gelir. Çünkü mevcut yasada belediye başkanı görevden alındığında belediye meclisi kendi içinde birini seçiyor. ‘Meclis seçmesin ben oraya memur atayacağım’ diyor yani ‘Yerel seçimlerin benim açımdan bir hükmü yok’ diyorsun kabul edilebilir şey değil. Bu da siyasi bir darbedir. Eldeki gücü kötüye kullanmaktır. Kabul edilebilir tarafı yoktur."

ETİKETLER

Ankara15 Temmuzdarbe girişimiMeclis Araştırma KomisyonuDiyarbakır Eş BaşkanıGültan KışanakDBPkayyımDiyarbakır HavalimanıFırat Anlı

İlgili Haberler

“Gültan Kışanak o güzelim beyaz saçlarını boşuna ağartmadı!”

HDP'li Kerestecioğlu: Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelere rağmen barış diyen Kışanak'ı susturamazsınız!

Belediye çalışanlarından Kışanak ve Anlı protestosu; Diyarbakır'da hayat felç oldu!

Polisin Büyükşehir Belediyesi çevresinde aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24