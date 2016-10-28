Belediye çalışanlarından Kışanak ve Anlı protestosu; Diyarbakır'da hayat felç oldu!

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile Eş Başkan Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasını protesto için belediye çalışanları dün olduğu gibi bugün de toplu taşıma ve temizlik hizmetlerini yapmadı..

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşama araçları bugün de çalışmazken, kent merkezinde çöplerin de alınmadığı görüldü. Belediye otobüslerinin çalışmaması nedeniyle sadece söz konusu otobüslerin servis yaptığı güzergahlarda vatandaşlar duraklarda uzun süre beklerken, toplanmayan çöplerin de caddelere yayıldığı gözlendi.

Dün pazar kurulan bölgelerde toplanmayan çöpler ve temizlenmeyen caddeler nedeniyle çöp dağları oluştu. Büyükşehir Belediyesi çevresinde polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.