Diyarbakır'daki protestolar sırasında gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili Ayla Akat Ata da bulunuyor

Eski BDP’li ve Kongreya Jinên Azad (KJA) sözcüsü Ayla Akat Ata, gözaltına alındı.

Dün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto eden 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski vekil Ayla Akat Ata ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin de bulunuyor.

Emniyete götürülen Anlı ve Kışanak'ın Diyarbakır'daki evlerinde ve polis ablukasına alınan belediye binasında arama yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek için vatandaşları İstanbul ve Diyarbakır’da saat 11.00’da sokağa çağırdı. Diyarbakır Valiliği eylemi yasakladı.

Ayla Akat Ata kimdir?

Ayla Akat Ata, 16 Şubat 1976'da Diyarbakır'da doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi ve Genel Merkez yöneticiliği görevi yaptı. İnsan Hakları Derneği, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) ve Göç-Der Üyesidir. Diyarbakır Kadın Platformu kurucuları arasında yer aldı.

23. dönem (2007-2011 – Bağımsız) Diyarbakır ve 24. Dönem (2011-2015 – Barış ve Demokrasi Partisi) Batman milletvekilliği yaptı. Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan’la yapılan ilk görüşme heyetinde yer aldı. Bir çocuğu var.

Zülküf Karatekin kimdir?

1965 yılında Dicle’ye bağlı Kırkpınar Köyü Kayaş Mezrası’nda doğdu. İlkokulu Kırkpınar Köyünde, ortaokul ve liseyi ise Diyarbakır’da tamamladı. 1986 yılında Konya Selçuk üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. 1987 yılında İller Bankası’nda göreve başladı.

1996 yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 1998 yılında ise TMMOB inşaat Mühendisleri odası Başkanlığı görevine seçildi. 1999'da Kastamonu’ya sürgün edildi, daha sonra ise İller Bankası tarafından iş akti feshedildi. 28 Mart 2004 seçimlerinden Demokratik Güç Birliği listesinde SHP’den Kayapınar belediye Başkanı oldu. 2005 yılında ise DTP’ye geçti.

29 Mart 2009 seçimlerinde DTP’den Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterildi ve başkanlık görevini sürdürdü DTP yöneticilerine yönelik olarak 14 Nisan 2009 tarihinde başlatılan tutuklama ve gözaltı operasyonları kapsamında 24 Aralık 2009 tarihinde gözaltına alınarak Kürt siyasetçiler ve belediye başkanları ile birlikte tutuklandı. Halen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.