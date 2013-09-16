Gültan Kışanak: Çözüm sürecinin en büyük engeli KCK davaları



BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, "Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel KCK davalarıdır'' dedi. Kışanak, hazırlanan demokratikleşme paketi ile ilgili ise, "BDP olarak paketin içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz ki yorum yapalım" değerlendirmesinde bulundu.

KCK ana davasını izlemek üzere aralarında milletvekilleri Altan Tan ve Nursel Aydoğan'ın da bulunduğu grup ile Diyarbakır Adliyesi'ne gelen BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

'En büyük engel KCK davaları'

Kışanak, KCK operasyonlarıyla halkın iradesinin cezaevlerine alındığını, bu operasyonun Kürt demokratik siyasetine yönelik darbe girişimi olduğunu savunarak, "4.5 yıldır arkadaşlarımız cezaevinde. Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel KCK davalarıdır. Çözüm süreci, demokratik siyasetin olanaklarını yaratmak, halka demokratik yol ve yöntemlerle hak ve özgürlüklerini kullanma konusunda teminat vermektir. Çözüm sürecinin ruhuna uygun atılacak en iyi adım KCK tutuklularını derhal serbest bırakmak, KCK davalarına zemin hazırlayan terörle mücadele yasasını ortadan kaldırmaktır" ifadesini kullandı.

Barış sürecinin ilerletilmesini arzu ettiklerini vurgulayan Kışanak, "Herkesin çabası gerçekten Türkiye'yi demokratik bir ülke yapmak ve Kürt sorununu çözmektir. BDP'nin bütün çabası ve emeği bunun içindir" diye konuştu.

'Öneriler devletin hükümetin önündedir'

Gazetecilerin demokratikleşme paketi ile dünkü İmralı'da yapılan görüşmelere ilişkin soruları üzerine Kışanak, paketin hazırlanışının demokratik siyaset ve müzakere ruhuna uygun olmayan bir çalışma tarzıyla yapıldığını savundu.

Kışanak, hiç kimsenin önerisini almadan, tartışmadan kapalı kapılar ardında paket hazırlamanın yöntem olarak problemli olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"BDP olarak paketin içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz ki bugün yorum yapalım. Demokratik çözüm sürecinin en temel aktörlerinden çözüm konusunda misyon üslenmiş BDP'nin dahi haberinin olmadığı, Türk kamuoyunun haberinin olmadığı bir paketten ihtiyaçlarımızı ve halkın beklentilerini karşılayacak bir yaklaşım çıkar mı bilemiyoruz. Bunu yarın açıkladıklarında göreceğiz. İzledikleri yol eksiktir, yanlıştır, ilerleme konusunda pozitif bir yaklaşım değildir. Paketin içerisinden belki çözüm sürecinde karşılıklı güven artıracak bazı çözüm önerileri çıkar mı? Temenni ediyoruz ki çıkar.

Paketin ötesinde çözüm sürecinde işlerin yolunda gitmediğini biliyoruz. Sayın Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklama bu durumu bir kez daha teyid etmiştir. Sayın Öcalan 'müzakare sürecinin müzakerenin ruhuna uygun olarak sürdürülmesi ve bunun imkanlarının ortaya çıkarılması konusunda yeni önerilerde bulundum.' demiştir. Bu öneriler devletin ve hükümetin önündedir. Bunları değerlendirerek gerçekten de demokratik çözüm sürecini ilerletecek bir tutum ve yaklaşımla hareket edilmesini arzu ediyoruz."