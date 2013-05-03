Kışanak: CHP süreci muğlak bırakmak istiyor

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "CHP çözüm sürecini muğlak bırakmak istiyor. Üzerinde bir bulut, bir gölge olsun istiyor. Onlar bu süreci acaba boşa çıkartabilir miyiz, statükoyu yeniden güçlü kılabilir miyiz bunun derdindeler"dedi

BDP'nin kurduğu 'Akil insanlar' Akdeniz Bölge Heyeti Mersin'e geldi. Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak ve BDP Mardin Milletvekili Erol Dora'nın bulunduğu heyet, BDP Akdeniz İlçe Teşkilatı önünde çözüm sürecini anlattı. Gültan Kışanak, önemli ve tarihsel bir süreçten geçtiklerini söyledi. Yıllarca barış için mücadele ettiklerini belirten Kışanak, "Bugün çözümün, barışın olanaklarını yarattık. Sayın Öcalan 'Artık Türkiye'de, Ortadoğu'da tüm halklar yan yana kardeşçe, eşitlik içerisinde yaşayabilir. Bunun zamanı geldi' diyerek bir süreç başlattı. Sayın Öcalan'ın hamlesi barışı kurmak, demokratik bir geleceği güvence altına alma hamlesidir. Biz de demokratik siyasete gönül vermiş, halkına hizmeti gören, kabul etmiş bir parti olarak halkımızın geleceğini, özgür yarınlarını kurmak için bu sürecin öncüsü olmaya sizlerle birlikte bu süreci ilerletmeye karar verdik. Bu süreci doğru anlarsak, doğru örgütlenirsek, doğru mücadele edersek kesinlikle halkımızın kazanacağın bir süreç olacak" diye konuştu.

‘Ne yapıyorsak, ne konuşuyorsak halkımızla paylaşıyoruz'

Çözüm sürecini açık ve şeffaf olarak yönettiklerini belirten Kışanak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapıyorsak, ne konuşuyorsak halkımızla paylaşıyoruz. Sizlerin bilgisi dışında hiçbir adımın atılmayacağının bilinmesini istiyorum. Halkın kabul etmediği, sizin kabul etmediğiniz, sizin doğru bulmadığınız hiçbir görüşme yaşanmayacaktır. CHP, 'İmralı'da ne görüşülüyor, ne konuşuluyor bilmiyoruz' diyerek bu süreci muğlak bırakmak istiyor. Üzerinde bir bulut, bir gölge olsun istiyor. Biz kendilerini defalarca davet ettik. Eğer bilmediğiniz bir şey varsa, öğrenmek istiyorsanız buyurun gelin her şeyi sizinle paylaşalım dedik. Ama onlar görüşmekten yana değiller. Çünkü onlar bilgi istemiyorlar. Onlar bu süreci acaba boşa çıkartabilir miyiz, statükoyu yeniden güçlü kılabilir miyiz bunun derdindeler."

Konuşmaların ardından parti otobüsünden çalınan Kürtçe şarkılar eşlinde partililer halaylar çekti.