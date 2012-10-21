Gültan Kışanak: Cezaevlerinden tabut çıkmasına izin vermeyeceğiz!

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, cezaevlerinde açlık grevi bulunanların dile getirdiği taleplerin barışın, çözümün ve birlikte yaşamayı korumak isteyen herkesin talebi olduğunu ileri sürdü. Kışanak, 'Biz cezaevlerinden tabut çıkmasına izin vermeyeceğiz. Tankların, panzerlerin önüne yatacağız. Bu direniş bizim direnişimizdir. Kim ki ölümleri durdurmak ve çözümün yolunu açmak için yaptığımız bu direnişi engellemek isterse karşısında bizi bulacak' dedi.

BDP Bağlar İlçe Binası önünde bir araya gelen ve aralarında BDP'li milletvekilleri ile Belediye başkanlarının da bulunduğu grup, Barış Caddesi'ni kullanarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır E Tipi Cezaevi önüne kadar yürümek istedi.

Polis yürüyüşe izin vermedi

Polislerin yürüyüşe izin vermemesi nedeniyle grup oturma eylemi yaparak, yolu trafiğe kapattı. Polisin uyarılarına rağmen grup yolu açmayınca, polis biber gazı ile müdahale etti. Biber gazından etkilenen kişilerden biri fenalaşınca polis otosu ile hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra BDP'li Milletvekilleri ile emniyet yetkililerinin görüşmelerinin ardından gruplar 5 Nisan mahallesindeki Dicleliler Yas Evi önünde bir araya geldi. Burada toplanan gruba hitaben konuşan Kışanak, cezaevlerinde açlık grevi yapanların her gün adım adım ölüme gittiğini savundu.

'Açlık grevindekilerin talepleri karşılanmalı'

Açlık grevinde bulunanların taleplerinin karşılanmasını isteyen Kışanak, “Bu talepler barışın, çözümün ve birlikte yaşamayı korumak isteyen herkesin talebidir. Bu nedenle bütün halkımızı, tüm Türkiye halkını, direnişe, bu taleplere sahip çıkmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki hep beraber mücadele ederek hem çözümün önünü açacağız, hemde ölümleri durduracağız. Biz cezaevlerinden tabut çıkmasına izin vermeyeceğiz. Tankların, panzerlerin önüne yatacağız. Bu direniş bizim direnişimizdir. Kim ki ölümleri durdurmak ve çözümün yolunu açmak için yaptığımız bu direnişi engellemek isterse karşısında bizi bulacak” dedi.

Grup konuşmaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.