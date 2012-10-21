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Açlık grevleri 40. gününe girdi, destek için birçok kişi greve başladı

Selim Sadak, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan açlık grevinde bulunanların taleplerinin dikkate alınmasını istedi

21 Ekim 2012 13:25

Türkiye genelinde 58 cezaevinde PKK ve KCK davalarının tutuklu ve hükümlülerinin “Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının yaratılması, anadilde savunma ve eğitim hakkının tanınması” talepleriyle başlattığı açlık grevleri 40. gününe girdi. 492 kişinin sürdürdüğü eyleme destek amacıyla aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu birçok kişi açlık grevine başladı.

Bir günlük açlık grevi eylemi yapan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan açlık grevinde bulunanların taleplerinin dikkate alınmasını istedi. İstanbul’da BDP’nin Sancaktepe ve Büyükçekmece ilçe temsilcilikleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin İzmir il örgütü, Antalya il örgütü ile Liseli Öğrenci Birliği üyeleri, Kürt siyasi tutukluların kritik sınıra yaklaşan eylemlerine destek için açlık grevine başladı.

Diyarbakır’da 25 demokratik kitle örgütü, açlık grevine dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır E Tipi Hapishanesi’nin önünde basın açıklaması yaparak ölümler başlamadan sorunun çözülmesini istedi.

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