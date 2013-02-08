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Politika

Gültan Kışanak: Ben terörist değilim

Kışanak: İmralı ziyaretine gidecek olanlarla ilgili kamuoyundaki bu yanlış algıya önümüzdeki hafta yapacağımız MYK toplantısıyla son vereceğiz

08 Şubat 2013 15:52

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, "Ben terörist değilim, terör uzantısı değilim, ortada yıllarca yaşadığım bir devlet terörü var" dedi.

Diyarbakır'da gazetecilerle sohbet eden BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, "Ben terörist değilim terör uzantısı değilim ortada yıllarca yaşaığım bir devlet terörü var. Ben insani bir şekilde karşıma çıkanlarla tokalaştım siz kiminle barış yapacaksınız" dedi.

Kışanak, Başbakan Erdoğan'ın, Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitmesine izin verilecek BDP eşbaşkanlarıyla ilgili getirdiği "teröristler ile kucaklaşmayanlar" kriterine yanıt verdi. Kışanak, "İmralı ziyaretine gidecek olanlarla ilgili kamuoyundaki bu yanlış algıya önümüzdeki hafta yapacağımız MYK toplantısıyla son vereceğiz" dedi.

Kışanak ayrıca, "BDP hükümet tarafından resmi ve kurumsal olarak muhatap alınmak isteniyor" diye konuştu.

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