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Gülsuyu'nda silahlı saldırı; 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Gülsuyu'nda uyuşturucu çeteleri tarafından yapıldığı iddia edilen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

05 Ekim 2014 15:50

İstanbul Maltepe Gülsuyu’nda dün yaşanan silahlı saldırıda İsmail Doğan öldü, kardeşi Mesut Doğan yaralandı. Saldırıyı uyuşturucu çetesinin yaptığı iddia ediliyor.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, 16.30’da yaşanan olayda vurulan kardeşlerden İsmail Doğan hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, kardeşi Mesut Doğan ise, yoğun bakımda. Saldırının 'Ercan' adlı bir uyuşturucu satıcısı tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken mahallelilerden Nuriye Maden olayla ilgili şunları söyledi, “Mahallede her zaman böyle problemler yaşanmakta. Sıkıntı büyük. Buradaki kişi buraya geldiğinden beri kavgalar oluyor, daha önce de kendi aralarında kavga edilmiş ancak mahalle insanının araya girmesi ile önlenmişti. Buradaki insanlar da kendilerinden korkuyorlar. Dolayısıyla problemler her seferinde büyüyerek devam ediyor'' dedi. 

Gülsuyu’nda Eylül 2013'te de uyuşturucuya karşı yapılan bir eyleme düzenlenen silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmişti.

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