Gülsuyu'nda iki polise bıçaklı saldırı: 1 şehit

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde aile içi şiddet ihbarına giden iki polis memuru bıçaklandı. Ağır yaralanan polislerden Mehmet Emin Aydın kaldırıldığı Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.

Aziz Özen’in DHA’da yer alan haberine göre, Gülsuyu Mahallesi, Hasan Bey Caddesi'nde bir kişinin eşini dövdüğü ihbarı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü,Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli polis memurları Koray Albayrak ve Mehmet Emin Aydın olay yerine gitti. Bu sırada eşini dövmeye devam eden Sedat Kurt’un elinde bıçak vardı. Sedat Kurt kendisini ikna etmeye çalışan iki polis memuruna saldırdı. Kurt’un rastgele savurduğu bıçak darbeleri polisleri yaraladı.

İki polisin yaralanmasından çok kısa sonra destek ekipler olay yerine ulaştı. Meslektaşları Koray Albayrak’ı Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Mehmet Emin Aydın’ı ise Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun birçok yerinde bıçak yaraları bulunan Mehmet Emin Aydın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yeri güvenlik çemberine alarak detaylı bir inceleme başlattı. Gözaltına alınan şüpheli de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis telsizinden yaralı polis memurları için kan anonsu geçildi.

Olayın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek açıklama yaptı.

Emniyet Müdürü hastaneye geldi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok çıkışta da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Altınok olayla ilgili olarak, "Teşkilatımızın başı sağ olsun. Genç bir kardeşimizi kaybettik. Tüm camiamızın başı sağ olsun. İhbar üzerine giden arkadaşlarımız zannediyorum ki birazda psikolojik problemleri olan bir kişi tarafından saldırıya uğramış. Saldırı sonucu hastaneye gelirken yolda rahmetli oldu. Diğer arkadaşımız daha iyi durumda. Saldırganda da yara var. Tüm camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu.

Olayın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek açıklama yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok çıkışta da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Altınok olayla ilgili olarak, "Teşkilatımızın başı sağ olsun. Genç bir kardeşimizi kaybettik. Tüm camiamızın başı sağ olsun. İhbar üzerine giden arkadaşlarımız zannediyorum ki birazda psikolojik problemleri olan bir kişi tarafından saldırıya uğramış. Saldırı sonucu hastaneye gelirken yolda rahmetli oldu. Diğer arkadaşımız daha iyi durumda. Saldırganda da yara var. Tüm camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu.