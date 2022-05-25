Gulsum Khalilova: Türkçe konuştuğum için 'ajan' denmesi beni en çok üzen şey oldu; bazı radikal sözlerimi insanlığıma verin

T24 Haber Merkezi

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin yeni bölümünde Hazal Sipahi’nin konuğu gazeteci ve haber sunucusu Gulsum Khalilova’ydı.

Gazeteciliğe henüz 16 yaşındayken başlayan Gulsum Khalilova ile merak edilen hayatını; hala çalışmakta olduğu ATR kanalında haberciliğe adım atışını; Kırım’ın Rusya topraklarına katıldığı dönemde Kırım’da habercilik yapmanın zorluklarını; ATR kanalının Kırım’da kapatılmasının ardından haber merkezinin Kiev’e taşınmasını; kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Kırım’a gidemeyişini; Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle Türkiye medyasında artan görünürlüğünü; çatışma bölgesinden sıcak gelişmeleri aktarırken karşılaştığı güçlükleri ve taraflı habercilik yaptığı yönündeki eleştirileri konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Gulsum Khalilova kimdir?

Ukrayna vatandaşı Kırım Tatarlarından olan Khalilova, 1995 yılında Kırım’da doğdu. Psikoloji Bölümü mezunu ve altı dil biliyor. Khalilova, gazeteciliğe iş insanı Lenur İslamov’un sahibi olduğu ATR kanalında başladı.

Rusya’nın Kırım’ı topraklarına katmasının ardından Kırım Tatarlarının ilk televizyon kanalı olan ATR, Rus İstihbarat Servisi tarafından basıldı ve bünyesindeki her şeye el kondu. Khalilova, kanal çalışanları ile beraber 2015 yılında Kiev’e taşındı.

Hakkındaki tutuklama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 8 yıldır Kırım’a gidemeyen ve ailesini göremeyen Khalilova, gazetecilik faaliyetlerine ATR kanalı için Kiev’den devam etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk günlerinden beri hem katıldığı hem de kendi yaptığı yayınlarla savaşın sıcak gelişmelerini Türkçe olarak aktarmaya devam ediyor.

Güncel olarak ATR kanalının canlı yayınlar departmanınında yönetici olarak çalışan Khalilova, aynı zamanda muhabirlik ve haber sunuculuğu yapıyor.

Khalilova ile kimilerinin takdirini toplayan, kimilerince de eleştirilen gazeteciliğini konuştuk.