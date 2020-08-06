Piyanist Gülsin Onay'dan Beethoven'ın 250. doğum yılına özel albüm

Devlet sanatçısı unvanlı piyanist Gülsin Onay’ın, besteci Ludwig van Beethoven’ın tüm dünyada kutlanan 250. doğum yılı için hazırladığı armağan albüm Lila Müzik etiketiyle yayımlandı.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, “Gülsin Onay: Beethoven” başlıklı albümde Gülsin Onay’ın kendi yorumuyla tekrar seslendirdiği, Beethoven’ın üç farklı dönemine ait Op.13 “Pathetique”, Op. 53 “Andante Favori”, Op. 53 “Waldstein” ve Op. 111 adlı eserleri bulunuyor.

''Her zaman, ‘iyi ki piyanist olmuşum’ diye şükrediyorum''

Onay, albümün giriş yazısında şu sözlere yer verdi:

“2020’de, Beethoven’ın doğumunun 250. yılını, harika etkinliklerle kutlamayı planlamıştık. Planlanan çalışmalardan biri de bu albümdü. Salgın nedeniyle konserlerimizi gerçekleştiremedik ama, bugün bu albümü sizlerle buluşturabildiğim için, çok mutluyum. Büyük heyecan ve sevinçle beklediğim albüm, her anlamda içime sindi. Lila Müzik’le uyumlu işbirliğimiz, uzun yıllar öncesine dayanıyor. Chopin, Tchaikovsky & Rachmaninov ve Mozart albümlerim de Lila Müzik tarafından yayınlanmıştı. Çağdaş Türk Müziğini besleyen önemli bir kulvarda, birbirinden değerli kayıtları, salgın döneminde dahi, yayınlamaya devam eden dostlarımıza, yürekten teşekkür ederim.

Albümün kaydını ve master çalışmasını sevgili oğlum Erkin Onay yaptı. Kitapçık yazılarını kıymetli müzik yazarımız sevgili Aydın Büke yazdı. Kapak fotoğrafı sevgili Duygu Şahin’e ait. Tasarım da çok yetenekli Gözde Oral’a... Başta Dilek İçinsel olmak üzere, emek harcayan, maddi manevi destek olan bütün sanat dostlarına, sonsuz teşekkürler.

2020’de seslendirdiğim ilk Beethoven konser programının kaydı olan albümde, bestecinin üç farklı dönemine ait piyano sonatları yer alıyor: Op.13 ‘Pathétique’, Op.53 ‘Waldstein’ ve Op. 111... Albümde ayrıca; Beethoven’ın, ‘Waldstein’ sonatının ikinci bölümü olarak bestelediği ama sonra daha kısa bir bölümle değiştirdiği, sonatta kullanmamış olsa da, konserlerinde sık sık seslendirdiği ‘Op. 53 Andante Favori’ de yer alıyor. Her zaman, ‘iyi ki piyanist olmuşum’ diye şükrediyorum. Yoksa bu muazzam eserleri çalma şansından, zenginliğinden ve fırtınaların en coşkulusunu yaşamaktan yoksun kalacaktım. Albümü severek dinleyeceğinizi umuyorum.”