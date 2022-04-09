Gülşen'in konuşmama kararı aldırdığı sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'dan mahkemeye itiraz

Şarkıcı Gülşen’in “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini hedef gösterip hakaret ettikleri iddiasıyla 1 ay konuşmama kararı aldırdığı sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto mahkemeye itirazda bulundu.

Sunucular, Gülşen’i “Lolipop” adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirmişti. Şarkıcı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulunmuştu. Talebi haklı bulan mahkeme, davalıların 1 ay süreyle Gülşen’e yönelik hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetmişti. Hürriyet'ten Öge Eğrikar'ın haberine göre, üç sunucu kararla ilgili itiraz dilekçesi verdi. Ancak mahkeme, önceden verilen tedbir kararının yasanın amacına uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti.

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