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'Gülşen böyle giderse anoreksiya olabilir'

Barış Çunguroğlu, uyarılarını dikkate almazsa Gülşen’in ‘anoreksiya’ hastalığına yakalanabileceğini söyledi

14 Ağustos 2012 12:07

Birçok ünlü ismin spor hocalığını yapan Barış Çunguroğlu, sekiz yıldır birlikte çalıştığı şarkıcı Gülşen’le yollarını ayırdı.

Yaptığı diyetle son dönemde giderek zayıflayan ünlü şarkıcının beslenme sorunu yaşadığını öne süren Çunguroğlu, uyarılarını dikkate almazsa Gülşen’in ‘anoreksiya’ hastalığına yakalanabileceğini söyledi.

“Gülşen’le sekiz yıldır çalışıyordum. Dönem dönem koptuğumuz olmuştu ama yollarımız hiç ayrılmamıştı" diyen Çunguroğlu'nun sözleri, Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberinde yer aldı:

"Son dönemde uyguladığı beslenme şekli kesinlikle benim tavsiyem değildi. Sporcu insan profesyonel beslenir, kendini aç bırakmaz, aksi takdirde istenmeyen sonuçlar doğabilir.

Ona ‘Bu beslenme şekliyle artık spor yapamazsın. Senin beslenme problemin var. Birçok insan bu yüzden anoreksiya hastalığına yakalanıyor, senin de böyle olmandan korkuyorum. Acilen normal beslenme koşullarına geri dön’ dedim. Üç hafta önce, kariyerimi göz önüne alarak, bu şartlar altında kendisiyle çalışamayacağımı söyledim."

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GülşenanoreksiyaBarış Çunguroğlu

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