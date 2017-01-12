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Gülşen anne oldu

İsim konusunda uzun süre kararsızlık yaşayan çift bebeklerine 'Azur Benan' ismini verdi

12 Ocak 2017 12:16

Ünlü popçu Gülşen, dün gece bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

İsim konusunda uzun süre kararsızlık yaşayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti sonunda bir karara vararak isim konusunda anlaştı. Renkli Sayfalar'a bağlanan Ozan Çolakoğlu, Gülşen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve bebeklerinin ismini açıkladı. Renkli Sayfalar'a bağlanan Ozan Çolakoğlu, Gülşen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve bebeklerinin ismini açıkladı.

İsim konusunda uzun süre kararsızlık yaşayan çift bebeklerine 'Azur Benan' ismini verdi.

"Hüngür hüngür ağladım"

Ozan Çolakoğlu Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı, duygularını canlı yayında anlattı.

"Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kişi anlamında. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiğim bir isimdi. Gök mavisi anlamında. Doğuma girdim, doğduğu anda kendimi tutamadım ağladım. 9 ay boyunca karında, sonra karşınızda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmişti. Kontrole gitmiştik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadı. Sezeryan düşünüyorduk, normal doğuma girdi. Ben kendimi kaybettiğim için Gülşen'e çok dikkat edemedim ruh haline, ağlamıştır herhalde. Maşallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk. Eğer onu bırakıp stüdyoya gidebilirsem, gittiğim gün Benan için bir şarkıyapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah " 

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