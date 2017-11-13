Gülşehir Belediye Başkanı Arısoy, İYİ Parti'ye geçti

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de, geçen eylülde MHP\'den istifa eden Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, İYİ Parti\'ye geçti. Başkan Arısoy\'a rozetini düzenlenen törende parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, geçen eylülde meclis üyeleri ile birlikte MHP\'den istifa etti. Başkan Arısoy, istifasının ardından İYİ Parti\'ye geçti. Başkan Arısoy\'a rozetini ise Ankara\'nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen İYİ Parti Genel Merkez binası açılışında parti başkanı Meral Akşener taktı. Törende, Başkan Arısoy ile birlikte 8 meclis üyesi de İYİ Parti\'ye geçti.