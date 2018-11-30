Gülse Birsel'den ‘paralı röportaj' sorusuna tepki

Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın para karşılığı röportaj yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken gazetenin bir diğer yazazrı Gülse Birsel, kendisine sorulan soruya tepki gösterdi.

Hürriyet yazarı Gülse Birsel’e takipçisi geçen günlerde İstanbul Havalimanı’nda yaptığı röportajla ilgili soru sordu.

Yazar, takipçisinden gelen, “Size bir sorum var, bu yazı için THY gazetesine bir ödeme yapacak mı? Yanlış anlamayın paralı röportaj olabilir sadece şeffaf olması koşuluyla…” sorusunu, “Hayır efendim ne münasebet” şeklinde cevapladı.