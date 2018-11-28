Gülse Birsel, yeni havalimanını teftiş etti; "Seneye açılsa ölür müydük?" diye sordum, kem küm ettiler

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nı "teftiş etti." IGA yetkililerine "Seneye açılsa ölür müydük?" diye sorduğunu aktaran Birsel, sözlerine "Kikirdiyorlar. Öyle istendi, kem küm diyorlar. Bu konu konuştuğum yetkililerin inisiyatifinde değil tabii" şeklinde tepki verdiklerini söyledi.

Gülse Birsel, "Yeni havalimanını teftiş ettim" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

- ‘Yetişiyor yetişti’ duygusu yolcuda endişe yaratıyor. ‘Aman aman, şöyle bir otursun da’ düşüncesi hâkim. Niye bu kadar acele? Seneye olsa ölür müydük?

(Kikirdiyorlar. Öyle istendi, kem küm diyorlar. Bu konu konuştuğum yetkililerin inisiyatifinde değil tabii. Ama eksiğin olmadığını, taşınma için en uygun ayların da bu aylar olduğunu, mesela ilkbahar-yazda zor olacağını, en az uçuşun kış ocak ayında olduğunu söylediler.)

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