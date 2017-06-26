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Kültür-Sanat

Gülse Birsel yeni sinema filmini doğruladı

"Bir de yepyeni sitcom hazırlıyoruz, o ayrı"

26 Haziran 2017 16:48

Gülse Birsel'in bir süredir üzerinde çalıştığı sinema filminin senaryosunu tamamladığı ve filmin başrolünde Engin Günaydın'ın oynayacağı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu ve senarist Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile bu haberi doğruladı.

Gülse Birsel, bu yaz çekeceği sinema filmini doğruladı. Başrolünde Engin Günaydın'ın oynayacağı filmle ilgili " Bu yaz bir sinema filmi çekiyoruz, bugün çıkan haberlerde yazdığı gibi, evet Engin Günaydın oynayacak. Diğer gelişmeler ve oyuncular için buradan netleştikçe bilgi veririm. Ama çok şahane bir ekip gibi görünüyor!" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gürsel şunları söyledi:

"Herkese Avrupa Yakası'ndan bir bayram sahnesi karesiyle iyi bayramlar.

Bu vesileyle sürekli sorulan sorulara cevaplar, maksat bayramınız merak içinde geçmesin: Bu yaz bir sinema filmi çekiyoruz, bugün çıkan haberlerde yazdığı gibi, evet Engin Günaydın oynayacak. Diğer gelişmeler ve oyuncular için buradan netleştikçe bilgi veririm. Ama çok şahane bir ekip gibi görünüyor!

Bir de yepyeni sitcom hazırlıyoruz, o ayrı. Ama yine çoğunu tanıdığınız, nefis bir oyuncu ekibi. Zaten birkaç haber çıktı şimdiden. Sitcom'un yayını kış aylarında.

Bayram ziyaretlerinizin keyfini çıkarın, şekeri, hamur işini abartmayın. Sevgiler."

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