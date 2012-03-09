Gülse Birsel Sinan Çetin'den intikam mı alıyor?

T24 - Gülse Birsel yeni dizisi Yalan Dünya'da yazdığı 'Yönetmen Tufan' karakteriyle aralarında para nedeniyle küslük olduğu bilinen Sinan Çetin'den intikam mı alıyor?

Yönetmen Tufan'ın stili, sürekli siyah giyinmesi, aynı zamanda reklam da çekiyor oluşu ve cimriliği... Tüm bunlar akıllara Gülse Birsel'in zekice bir yöntemle 'borç' intikamı aldığını getiriyor. Bilindiği gibi Gülse Birsel hem yzdığı hem de oynadığı Avrupa Yakası'nın yapımcısı Palto Film yani Sinan ÇEtin'di. Dizinin sona ermesinin ardından Gülse Birsel ve diğer oyuncuların paralarını alamadığı medyada konuşuldu. Şimdi ise Yalan Dünya'nın yönetmen Tufan'ı bu çekişmenin öcünü alacağa benziyor...