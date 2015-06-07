Gülse Birsel: Gazeteden seçim yasaklarına aykırı bir şey yazma diye uyardılar ama yazıyorum!

Hürriyet gazetesi yazarı ve senarist Gülse Birsel, 7 Haziran seçimi akşamında seçmene yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu. Tavsiyelerini ekran başına geçip sabaha kadar seçim sonuçlarını takip edecekler için açıkladığını ironi yaparak açıklayan Birsel, "Gazeteden çok uyardılar, seçim yasaklarına aykırı bir şey yazma diye. Yazıyorum! Benim oyum belli! Oyum Doğukan'a!" diyerek Survivor göndermesi yaptı.

Gülse Birsel'in Hürriyet'te "Seçim günü tavsiyeleri!" başlığıyla yayımlanan (7 Haziran 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Böyle heyecanlı bir seçimde, bugünü haber takip etmeden, Monopoly oynayarak değerlendirecekler varsa sakinleştirici olarak ne aldıklarını bana söylesinler lütfen. Benim tavsiyelerim, ekran başına geçip sabaha kadar seçim sonuçlarını takip edecekler için.

-Sonuçları kanepeye yayılıp cips yiyerek izlemeyin. Yürüme bandına çıkın, o yoksa yerinizde minik ısınma hareketleri yaparak TV seyredin. Böylece seçim sonuçları sizi memnun etmezse, bir de üzerine "Kendimizi yayıp kilo aldık" pişmanlığı eklenmez. Spor dolu bir gün geçirmiş olmak teselli eder.

-Uzun saatler televizyonda sayı ve grafik takip etmekten gözleriniz yanmaya, kaşınmaya başlayabilir. Bu, en iyi dostu bilgisayarlar olan bizim gibi garibanların 'göz kuruluğu' dediği illettir. Arada gözlerinizi kapatın, konuşmaları radyo gibi dinleyin. Dizi değil sonuçta, nefes kesici güzellikteki bir siyasetçinin eteklerinin uçuştuğu bir frikik veya öpüşme sahnesi ihtimali yok.

-Seçim sonuçlarını toplu seyretme partilerine temkinli yaklaşın. Başka başka partilere oy vermiş, siyaset konusunda hararetli tipler buluşursa iş sakat. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yan yana izleyen fanatik taraftarlar ortamı yaşanabilir. Kalpler kırılmasın. Gideceğiniz ev oturmasının misafirlerini ve siyasi eğilimlerini öğrenin, nabız yoklayın.

-Gaza gelip oy yüzdeleri konusunda iddia yapıp yemeğine bahse girmeyin. Bu seçimde ihtimaller o kadar belirsiz ki, atla deveyi ayıramayan birinin at yarışı oynaması gibi bir şey olur. Bir de atla deve değil yani, hayatımızda başka seçimler de olacak. Gevşeyin.

-Gazeteden çok uyardılar, seçim yasaklarına aykırı bir şey yazma diye. Yazıyorum! Benim oyum belli! Oyum Doğukan'a! Efendi çocuk, dayanıklılık oyunlarında başarılı, ayrıca babasını da çok severdik. Konu Survivor evet. Ne? Arada seçim sonuçlarından sıkılıp bakmayacak mısınız Survivor'a. Ha siz seyret miyosunuz, pardon. Ya bir gidin, hepiniz seyrediyorsunuz. Bu akşam da arada bakacaksınız biliyorum. Ya sus, hadi!