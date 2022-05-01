Gülse Birsel'den ilginç Cem Yılmaz paylaşımı

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta Birsel, komedyen Cem Yılmaz'la tesadüfen aynı masada oturduğunu açıkladı.

Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenine ait bir fotoğrafı, ''Boğaziçi Üni. mezuniyet töreninde bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba çatapat. Vay be.'' notuyla paylaştı.

Bu fotoğrafa Cem Yılmaz'ın yorumu dikkat çekti. Yılmaz, ''11 bir yaşında harika bir çocuk olarak elalemin mezuniyetine salça olan diyelim. Gerçek bir saman tüneli.' ifadelerini kullandı.