Gülse Birsel: Bizim esas sıkıntımız başka

Senarist Gülse Birsel, 2019'da yapılması planlanan seçimler hakkında konuşulan pek çok konunun önem arzetmediğini ifade ederek, asıl sıkıntının "sanattan spora, her konunun siyasallaştırılması, herkesin kamplara ayrılması, insanların ezilenler-torpilliler diye birbirine şüpheyle bakması, güvenini ve sevgisini kaybetmesi" olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yayımlanan yazısında, "Maalesef biz birbirimize güvenimizi kaybettik!" diyen Birsel, şöyle dedi:

"Yani seçimle ilgili manipülasyon olur, propaganda zamanı eşitsizlik olur, hatta seçimde şaibe olur diyerek endişesini dile getirenler manyaklıklarından yapmıyor bunu! Geçmişte o kadar konuda; sözgelimi işe alımda, adli kararda, ihalede, ne bileyim vatandaşa muamelede, hatta çoluğumuzun çocuğumuzun sınavlarında bile öyle dev şaibeler, kandırmalar, kandırılmalar, öyle skandallar yaşandı ki... Kim kime nasıl güvensin anacığım?"

"Bizim esas sıkıntımız seçim ekonomisi filan değildir" diyerek yazısına devam eden Birsel, "Esas sıkıntımız, bırakın bürokrasiyi filan, artık sanattan spora, her konunun siyasallaştırılması, herkesin kamplara ayrılması, o taraf bu taraf, ezilenler-torpilliler diye birbirine şüpheyle bakması, güvenini ve sevgisini kaybetmesidir" sözlerini sarf etti.

Birsel, "Aynı apartmanda oturan insanlar niye ayrı sandıklara dağıtılıyor diye sorarken, bu güvensizlik içinde tek dileğimiz “Bari o apartmanda oturanlar birbirine güvenmeye devam etse” olmalıdır. Çünkü onu da kaybedersek, vay halimize..." sözlerini kaydetti.