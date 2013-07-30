Gülse Birsel: Aptallar mizah yapamaz

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, "Ben sadece işini sevdiği için çok çalışabilen biriyim aslında. Bir de tabii aptallar mizah yapamaz" dedi.

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizileriyle adından söz ettiren senarist ve oyuncu Gülse Birsel, ELELE Dergisi'nin Ağustos sayısı için objektif karşısına geçti.

İşte Gülse Birsel'in açıklamaları;

- Ben sadece işini sevdiği için çok çalışabilen biriyim aslında. Bir de tabii aptallar mizah yapamaz.

- Hırslı değilim ama azimli biriyim. Hayatı olmasa da işimi ciddiye alırım, sıkı çalışırım, sıkı eğlenirim. Genelde iyimser, psikologsuz idare edebilen biriyim galiba.

- Yazmamak beni dinlendiriyor! Şu an diziyi yazmasam da evi baştan aşağı parke döşesem daha iyi diye düşündüğüm oluyor!