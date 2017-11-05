Gülse Birsel anlattı; yeni dizi ne zaman başlıyor, kadroda kimler var?

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yeni dizisinin ocak ayında başlayacağını duyurdu. “Şu anda ilk bölümü yazıyorum. Tam bir aile komedisi olacak" diyen Birsel, "İsimleri belli olan oyuncularımız Çağlar Çorumlu, Derya Karataş, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt ve Bartu Küçükçağlayan. Her bölümde farklı bir oyuncumuz başrolde olacak” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kadıköy’deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşide Oylum Talu’nun konuğu olan Gülse Birsel, yeni projesinden bahsetti. Cem Yılmaz ile ilgili olarak yöneltilen bir soru üzerine Birsel, “Sinemada Cem Yılmaz ile rekabet etmem. Önemli olan özenilmiş ve sinema perdesine yakışır işler olsun. Seyirci iyi komediler izlesin, hepimizin gişesi iyi olsun” diye konuştu.