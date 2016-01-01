T24 LogoT24 Logo
Politika

Gülse Birsel: 2015'in hem kendisi çok çekti hem bize çok çektirdi, öldü kurtuldu!

"Allah selamet versin ama pek seveni olmadı..."

İllüstrasyon: Zeynep Özatalay-Birgün

01 Ocak 2016 12:23

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, 2015 yılına ilişkin değerlendirmesinde, "Allah selamet versin ama pek seveni olmadı. Hem kendi çok çekti hem bize çektirdi. Ben 'Öldü kurtuldu' diye bakıyorum" dedi. 

2015'i, yazıp yönettiği Avrupa Yakası dizisindeki fenomen karakter Burhan Altıntop'la ilişkilendiren Birsel, Hürriyet'in yılbaşına özel çıkardığı Makara eki için kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:

"Burhan'a gülüyorduk, dışarıdan eğlenceli. Ama Burhan'ın kendisi olduğunu düşünün? Hem de Burhan'ın ne ofistekilere ne evdekilere ne kapıcı dairesindeki ahbaplarına yaranabildiği, yapayalnız bunalıma girdiği bir bölüm olduğunu düşün! Türkiye için 2015 öyle bir bölümdü işte." 

ETİKETLER

2015yeni yılgülse birsel2016burhan altıntopçektiçektirdiöldü kurtulduk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24