Gülse Birsel: 2015'in hem kendisi çok çekti hem bize çok çektirdi, öldü kurtuldu!

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, 2015 yılına ilişkin değerlendirmesinde, "Allah selamet versin ama pek seveni olmadı. Hem kendi çok çekti hem bize çektirdi. Ben 'Öldü kurtuldu' diye bakıyorum" dedi.

2015'i, yazıp yönettiği Avrupa Yakası dizisindeki fenomen karakter Burhan Altıntop'la ilişkilendiren Birsel, Hürriyet'in yılbaşına özel çıkardığı Makara eki için kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:

"Burhan'a gülüyorduk, dışarıdan eğlenceli. Ama Burhan'ın kendisi olduğunu düşünün? Hem de Burhan'ın ne ofistekilere ne evdekilere ne kapıcı dairesindeki ahbaplarına yaranabildiği, yapayalnız bunalıma girdiği bir bölüm olduğunu düşün! Türkiye için 2015 öyle bir bölümdü işte."