Gülşah Saraçoğlu: Gerçek kürk seviyorum

Modacı Gülşah Saraçoğlu katıldığı bir davette gerçek kürkle poz verip Instagram’da paylaştı. Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği Saraçoğlu “Gardırobumda 7-8 değerli parça var. Evet, servet değerindeler. Bazı ünlüler gerçek kürk giyip ‘üzerimdeki sahte’ yalanına başvuruyor. Ben her zaman dürüstüm. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum” dedi.

"Artık cep telefonumun yüz tarama programı bile beni tanımıyor"

Saraçoğlu 83 kiloya çıkınca 2016’da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Saraçoğlu, Üç yılda sayısını unutacağım kadar çok estetik oldum. Öyle abarttım ki, hatırlamıyorum. Artık cep telefonumun yüz tarama programı bile beni tanımıyor. Gerdirip çektirmekten alın yazım sırtıma geldi. Halime gülüyorum" dedi.