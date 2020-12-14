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Gülşah Saraçoğlu: Doğallık sevmiyorum, yüz nakli yaptırmış gibiyim!

14 Aralık 2020 12:57

Modacı Gülşah Saraçoğlu, "Doğallık sevmiyorum, yüz nakli yaptırmış gibiyim!" dedi.

“Bize Kaldı” adlı YouTube programına konuk oldu. "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" diyen Saraçoğlu, "Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim.Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül’de yeni yaptırdım iki ay önce… Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım." ifadesini kullandı. 

 

 

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