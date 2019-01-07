Gülriz Sururi ve Engin Cezzar'dan Nesin Vakfı'na anlamlı bağış

Aziz Nesin'in dostlarından Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, bu dünyaya veda etmeden önce, bir dairesinde yaşadıkları Gümüşsuyu'ndaki beş katlı binalarını bir kültür ve sanat evi yapılması için Nesin Vakfı'na bıraktı.

Haberi sosyal medyadan duyuran Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar'ın yaptıkları bağışla vakfın hayatına yeni bir yön verdiğini ifade etti.

Yaptıkları bağışla Nesin Vakfı'nın hayatını değiştirecek projelere vesile olan Gülriz Sururi ve Engin Cezar'ın isimlerini Matematik Köyü'nde yaşatacaklarını belirten Nesin Vakfı yöneticilerinden Süleyman Cihangiroğlu, ise yaptığı yazılı açıklamada binayı 'Nesin Vakfı Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Kültür Merkezi'ne dönüştüreceklerini ifade etti. Süleyman Cihangiroğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Gençlerle daha iç içe yaşayacağız”

"Gülriz Sururi eşi Engin Cezzar’dan tam tamına iki yıl sonra yine bir ocak günü dilediği gibi toprağa karıştı.

Şimdi bizler onun vasiyeti çerçevesinde üzerimize düşeni yapacağız. Onun ve Engin Bey’in ismini Matematik Köyümüzde yaşatacağız. Matematik ve Felsefe köylerimizi birleştiren ana yola Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Sokağı ismini verdik, hatta şu bir iki günde sokağın tabelalarını astık bile. Yine onların adına Gümüşsuyu'nda yaşadıkları evi ve binayı 'Nesin Vakfı Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Kültür Merkezi'ne dönüştüreceğiz. Bu bizim hayatımızı değiştiren bir proje olacak, sizlerle ve gençlerle daha iç içe olacağız.

“Artık bizimle yaşayacaklar”

“Tahmin edersiniz ki kültür merkezinin de her bir ayrıntısını konuştuk, logosunu tasarladık, logodaki fotoğrafları beğenmedi, yine kendi seçti, gönderdi, değiştirdik. Merkeze yerleşecek özel eşyalar, tiyatro afişleri, kostümlerini bile uzun uzun konuştuk. Son konuşmamızda isimlerinin burada yaşayacak olmasından dolayı ne kadar heyecanlandığını söylerken o kocaman gözleri daha da parlıyordu.

Gülriz Sururi ve Engin Cezzar dönemi bizim için de, onlar için de yeni bir başlangıç olacak. Artık bizimle yaşayacaklar."