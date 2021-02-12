Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nü 14 sahne paylaşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışıyla hayata geçirilen ve 2018 yılından bu yana her yıl, yaptıkları üretimlerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün 2020 ve 2021 sahipleri belirlendi.

2018 yılında Gülriz Sururi’nin de seçici kurul başkanı olarak yer aldığı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yıl, İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkı sağlayan 14 tiyatro sahnesine, Covid-19 salgınının neden olduğu zor koşulları atlatmalarına bir katkı olarak, karşılıksız şekilde verilmesine karar verildi.

2020 ve 2021 yılına ait toplam 210 bin TL ödül tutarını eşit olarak paylaşacak tiyatro sahneleri, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlığında bir araya gelen; oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem’den oluşan seçici kurul tarafından, çeşitli kriterler gözetilerek belirlendi.

Ödül, 2017 ve öncesinde kurularak bugüne kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren, 12 ay kira ödediği yerleşik bir mekânı olan ve koltuk sayısı 100'ü geçmeyen tiyatro sahnelerinden Asmalı Sahne, Altkat Sanat Tiyatrosu, BiSahne, Cihangir Atölye Sahnesi, Craft Tiyatro Kadıköy, Çıplak Ayaklar Stüdyosu, Entropi Sahne, Eylül Sahnesi, GRİ Sahne, istanbulimpro Sahne, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Kadıköy Theatron, Kumbaracı50, Tatavla Sahne arasında paylaştırılacak. Bu yıl ödülü almaya hak kazanan sahnelerin geçen yıllardan farklı olarak, yeni bir eser üretmeleri beklenmeyecek.

Ödül, 2018 ve 2019’da da topluluklar arasında paylaştırılmıştı

2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ne Altkat Sanat Tiyatrosu ve Altıdan Sonra Tiyatro toplulukları layık görülmüş; 2018 için değeri 100.000 TL olarak belirlenen ödül, ertesi yıl sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere bu iki topluluk arasında eşit olarak paylaştırılmıştı. 100.000 TL değerindeki 2019 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ise, Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, bir sonraki prodüksiyonlarında kullanılmak üzere, sundukları proje bütçelerine oranlı olarak verilmişti.

Gülriz Sururi ve Engin Cezzar

2018 yılında kaybettiğimiz Gülriz Sururi, tiyatro yaşamına Muhsin Ertuğrul’un isteğiyle 12 yaşında çocuk tiyatrosunda başladı ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okudu.



Birçok ödülün sahibi, yazar ve yönetmen olarak edebiyat ve tiyatro dünyamıza pek çok katkıda bulunan Gülriz Sururi 2008’de, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda beş yıl kapalı gişe oynayan, Suat Derviş Hanım’ın romanından oyunlaştırdığı Fosforlu Cevriye müzikalini yönetti. Aynı yıl, İstanbul Tiyatro Festivali'nin Onur Ödülü'ne layık görüldü.

2017 yılında kaybettiğimiz Engin Cezzar ise 1955’te Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Yale Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne kabul edildi. A. Strindberg’in 12. Charles oyununda oynadığı başrolden sonra, New York’taki Actors’ Studio’ya davet edildi. Actors’ Studio’da James Baldwin’in Giovanni’nin Odası oyununda başrolü oynadı.



Broadway’deki Piscator Tiyatro Atölyesi’nde Kafka’nın Mezar Bekçisi adlı yapıtında rol aldı. 1959’da İstanbul’a döndü, Muhsin Ertuğrul’un isteği doğrultusunda İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Hamlet’i oynadı. Bir sezonda art arda 200 kere temsil edilen Hamlet ile dünya rekoru kırdı.



Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, bireysel çalışmalarının ardından tiyatro kariyerlerine 1962’de kurdukları Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile devam ettiler. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu dünya tiyatro literatürünün önemli oyunlarına yer verdiği gibi aralarında Teneke, Kurban ve Midas’ın Kulakları’nın da bulunduğu yerli tiyatro eserlerini ilk kez sahneleyerek Türkiye tiyatro tarihine damgasını vurdu. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, Haldun Taner’in oyunu Keşanlı Ali Destanı’yla unutulmaz bir ikili yarattı.

İKSV’nin kültür-sanat üretimine katkıları

Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu olan İKSV, 1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Tüm festival ve bienalleri ile yurtdışında gerçekleştirdiği projelerde sağladığı prodüksiyon destekleri ve dâhil olduğu ortak yapımlarla da güncel kültür-sanat üretiminde etkin rol oynuyor.



İKSV’nin kültür-sanat üretimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar arasında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün yanı sıra, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek üzere verdiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, her yıl eğitimine klasik müzik veya opera alanında devam eden üstün başarılı bir gence sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü, genç sanatçıların çalışmalarını desteklemek amacıyla Paris’teki Cité International des Arts atölyesinde bir misafir sanatçı programı ve ayrıca Leyla Gencer Şan Yarışması’nda sunduğu ödüller de bulunuyor.



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