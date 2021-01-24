"Gülnaz Şırınga" polemiği; Yavuz Oğhan, Gazete Pencere'nin mizah sitesi olduğunu söyleyen Ersoy Dede'ye yanıt verdi

Gazeteci Özlem Gürses'in online gazete olarak yayımlanan Gazete Pencere'nin mizah sayfasında yer alan bir haberi gerçek haber gibi sunmasının ardından başlayan tartışma sürüyor.

Gazete Pencere'nin Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan'ı etiketleyen iktidara yakın Star gazetesi yazarı Ersoy Dede günlük dijital gazete olarak yayımlanan Gazete Pencere'nin bir mizah sitesi olduğunu belirterek "Anlaşılıyor ki Özlem Gürses'in Gazete Pencere diye hatırladığı site bir mizah sitesi. (Kaldı ki açıklamasından da bunu anlıyoruz). Peki Yavuz Oğhan neden hiçbir şey söylemedi saatlerce. Neden 'bizde böyle bir haber çıkmadı, Özlem yanlış hatırlıyor' demedi acaba?" diye yazdı.

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Ersoy Dede'nin paylaştığı bilgileri düzelten gazeteci Yavuz Oğhan "Özlem Gürses'in bahsettiği site değil gazete. Gazete Pencere. Her gün logo yanında Bülent Çelik karikatürleri yayınlıyoruz. Çelik cuma ve pazar günleri de 'lomboz' adlı köşesinde karikatür destekli mizah yazıları yazıyor. Özlem o köşeden bir bölüm okumuş, durum bundan ibaret" yanıtını verdi.