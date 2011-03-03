-GÜL: ''MISIR'DA DEĞİŞİM YAŞANIYOR'' KAHİRE (A.A) - 03.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Şunu yakinen gördüm ki Sayın Mareşal Tantavi ve arkadaşları, Mısır gençliği ve halkının arzu ve beklentilerini görüş vaziyetteler ve bu doğrultuda kısa süre içerisinde üstlerine düşeni yapacaklarını ifade ettiler ve Mısır'da demokrasinin gerçekleştirilmesinin de onurunu Mısır halkıyla beraber yaşayacaklarını ve yaşamak istediklerini de gördüm ve anladım'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Rezidansı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır'da büyük bir değişimin yaşandığını ve bu büyük değişime ve reformlara da halkın öncülük ettiğini söyledi. Bu büyük halk devriminden sonra Mısır'ın yönetiminin silahlı kuvvetlere ve yüksek askeri konseyin uhdesine verildiğini anımsatan Gül, bu geçiş sürecini de Mısır ordusunun en iyi şekilde başaracağını ifade etti. Bu çerçevede Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ve komutanlarıyla uzun bir görüşme yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Gül, bu görüşmede fikirlerini ve düşüncelerini açık bir şekilde paylaştığını, inandıkları her şeyi Tantavi'ye ilettiğini belirtti. Gül, şöyle konuştu: ''Bunların büyük bir samimiyetle dinlenmesi ve bunların büyük bir şeklide kabul görmesinden de ziyadesiyle memnun oldum. Biz şuna inanıyoruz ki bu süreç, Mısır halkının, gençliğinin bütün beklentileri karşılanacak şekilde bitmelidir. Mısır, demokratik, parlamenter, anayasal bir sisteme geçmelidir ve yine bu sürecin sonunda Mısır devlete güçlü bir şekilde çıkmalı ve bölgenin en güçlü devleti ve bölgenin en mutlu halkı olmalıdır. Tüm bu konularla ilgili Türkiye olarak biz, tecrübelerimizi de kendileriyle paylaştık ve bu konudaki çeşitli öngörülerimizi gayet açık yüreklilikle ifade ettik. Şunu yakinen gördüm ki Sayın Mareşal Tantavi ve arkadaşları, Mısır gençliği ve halkının arzu ve beklentilerini görmüş vaziyetteler ve bu doğrultuda kısa süre içerisinde üstlerine düşeni yapacaklarını ifade ettiler ve Mısır'da demokrasinin gerçekleştirilmesinin de onurunu Mısır halkıyla beraber yaşayacaklarını ve yaşamak istediklerini de gördüm ve anladım.''