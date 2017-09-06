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Gülmen ve Özakça için açlık grevi yapan Sebahat Tuncel'e disiplin cezası

6 Kasım 2016'da tutuklanan Tuncel, iki eğitimciye destek için 3 gün açlık grevi yapmıştı

06 Eylül 2017 15:20

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için cezaevlerinde yapılan açlık grevi eylemine katıldığı gerekçesiyle disiplin cezası aldığını belirtti.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, tutuklu bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden bayram dolayısıyla mektup gönderen Tuncel, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni haftada tutuklu kadınlarla spor ve sohbet gibi ortak etkinliklere çıkmayı umuyorum. Umuyoruz diyorum; çünkü Silivri’den gelmeden önce Nuriye ve Semih için açlık grevine girdiğimden dolayı iki ay ‘spordan men’ cezası aldım. İnsanları hayattan men ederken, benim iki ay spordan men edilmemin tabii ki kıymeti yok.”

Tuncel, 6 Kasım 2016’da Diyarbakır’da tutuklanmasının ardından önce Silivri 9 No’lu Cezaevi’ne, ardından 19 Temmuz’da Hakkari Milletvekili Selma Irmak ile birlikte Kandıra 1 No’lu F Tipi’ne gönderilmişti. Tuncel, iki eğitimciye destek için temmuz ayında üç günlük açlık grevi yapmıştı.

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