"Nuriye ve Semih'i bu bayram kurban etmezler umarım!'"

Yüksel Caddesi'nde 'işimi geri istiyorum' eylemini sürdüren öğretmen Acun Karadağ ev hapsi cezası kararının kaldırılmasıyla yeniden eylemlere katılacağını duyurdu. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevinin kendi iş talebinin önüne geçtiğini söyleyen öğretmen Karadağ, "İşimden vazgeçtim, sadece Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilsin ve açlık grevini bıraksınlar" diyerek "Bayram'da yine Yüksel Caddesinde olacağını" ifade etti.

OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın Yüksel Caddesi’nde sürdürdüğü "işimi geri istiyorum" eylemi 300 güne yaklaştı. İnsan Hakları Anıtı önündeki eylem sırasında gözaltına alınarak ve ev hapsi cezası verilen Karadağ 25 gün evinden çıkmadı. Bileğine takılan elektronik kelepçeyi çıkartarak eyleme katılan Karadağ yeniden hâkim karşısına çıkmasının ardından ev hapsi cezası kaldırıldı.

Kurban Bayramı sırasında Yüksel Caddesi’nde yapılacak eylemlere katılacağını söyleyen Karadağ “İşimden vazgeçtim, sadece Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilsin ve açlık grevini bıraksınlar” dedi.

"Bir nevi direniş evi oldu"

Tutuklu bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça ile aynı davada 14 Eylül tarihinde yargılanacak olan Acun Karadağ eylem sürecinde sağlığını kaybetti. Polisin müdahalesi sırasında yerlerde sürüklenen Karadağ kas ağrıları çekiyor. 25 gün ev hapsi cezasının zor olduğunu söyleyen Karadağ “Yarattıkları tecridi arkadaşlarımızı buraya toplayarak kırdık. Burası bir nevi direniş evi gibi oldu. Gelenlerle burada film seyrediyoruz, sohbet ediyoruz” dedi.

"Egemen sınıf her zaman bir kurban seçer"

Kurban Bayramı nedeniyle iktidarın Gülmen ve Özakça için olumlu bir karar alabileceğini söyleyen Karadağ “Devlet bizi OHAL’de kurban etti” dedi. “Nuriye ve Semih’i bu bayram kurban etmez umarım” diyen Karadağ şöyle devam etti, ”Egemen sınıf her zaman bir kurban seçer. Umarım bu bayram Nuriye ve Semih olmaz. Karşımızda bir iktidar olsa ve sahte yüce gönüllülüğü ile onlar da bizim çocuklarımız, kendi dillerinde ‘onları affediyoruz’ diyebilir ama aklı başından gitmiş hırsları ve kinleri gözlerini bürüyor.”

"İnsanlar bayramda daha fazla dirensinler"

Kurban Bayramı’nda da herkesi Yüksel Caddesi’ndeki eylemlere katılmaya çağıran Karadağ, “İnsanlar bayramda daha fazla dirensinler” dedi ve sözlerine şu ifadeleri ekledi:

“AK Partiye oy vermiş insanlar biraz daha sorgulasınlar. Bayram gelmiş işlerinden atılmış insanlar var. Açlığı, işinden edilmeyi, birileri bayram kutlarken birilerinin acı içerisinde olmasını biraz hissetmeye çalışsınlar. Anadolu’daki insanlar iyi niyetlidir ve vicdanlıdır”