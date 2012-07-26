'Güllaç gibi Ramazan’da hatırlanıyoruz'

Ttiyatro oyuncusu Zihni Göktay, "Güllaç gibi bizi Ramazan’da hatırlıyorlar" diyerek sitem etti. Usta oyuncu bu durumdan şikâyetçi olmadığını ama güllacın da kendilerinin de diğer 11 ay var olduğunu söyledi.

Tiyatro Oyuncusu Zihni Göktay CNN TÜRK’te Enver Aysever’in Aykırı Sorular programına konuk oldu. Eski Ramazan eğlencelerinin, tiyatroda meddahlık geleneğinin konuşulduğu programda Göktay, “Direklerarası saklansaydı bugün bizim Türkiye’mizin de bir Broadway’i olacaktı” dedi.

Siyaset ve mizah ilişkisinin de değerlendirildiği programda Göktay, bunun tamamen devlet büyüklerinin bakış açısına bağlı olduğunu söyleyerek “Şakayı kaldıracak bir siyasetçi olur ama ertesi gün mahkemede de bulabilirsin kendini” şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Sanatçı ileri gitmeye mecburdur" diyen Göktay, “Sanatçı bir timsaha benzer, çoğu zaman sürünür ama vahşi tarafını bir kenara bırakalım, tek geri gidemeyen hayvan timsah doğada. Hep ileri gidiyor, sanatçı ileri gitmeye mecbur. Geri geri gidemez” şeklinde konuştu.

Zihni Göktay programda 30 yıla yakın bir süredir sahnelenen ünlü Lüküs Hayat operetinin meşhur şarkısını söyledi. Göktay, 28 senedir bu şarkıyı söylemekten sıkılmadığını ifade etti.

12 Eylül döneminde tiyatro dâhil her şeyin altüst olduğunu söyleyen Göktay, “Tencere kaynasın diye görüşlerimizi ifade etmekten korktuk. O zamanlar komünist olacak kadar bile zengin değildim” dedi. Darbe döneminde oyunların subaylar tarafından seçildiğini belirten Göktay, seçilen oyunların bile bazen kaldırılabildiğini ifade etti.