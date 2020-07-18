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Yaşam

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları için baraj boşaltılacak

"Zaynal Abarakov'a yurt dışı yasağı konuldu"

18 Temmuz 2020 22:10

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Abla Aygül Doku, Dinar Köprüsü'nde bulunan Uzun Çayır Barajı'nın boşaltılacağının bilgisini paylaştı.

Gülistan Doku'nun arandığı Uzunçayır Baraj Gölü bölgesinde, yapılan arama çalışmaları İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 6 Temmuz'da durdurulmuştu.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Soylu ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Dinar Köprüsü yakınlarında bulunan Uzunçayır Barajı'nın pazartesi günü boşaltılacağını duyurdu.

"Zaynal Abarakov'a yurt dışı yasağı konuldu"

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, şöyle konuştu:

"Perşembe günü İçişleri Bakanı ile görüştük. Bakan beye, cinayetten şüphelendiğimizi söyledik. O da bu ihtimalin üzerinde durduklarını ve değerlendirdiklerini söyledi. Zaynal Abarakov'un yurt dışından getirilerek olay aydınlatılıncaya kadar yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu söyledi.

"Uzunçayır Barajı boşaltılacak"

Uzunçayır Barajı'nın boşaltılacağını belirten Doku, şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan'ın ilk atıldığı iddia edilen yerin köprünün dibindeki su kurutulacak. Oralarda Gülistan'ın olup olmadığına bakılacak ve muamma bitecek. Su boşaltma işlemleri pazartesi günü başlayacak. 15 gün sürecek. Orada su durgun ve gidemeyeceği için oraya bakılacak."

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