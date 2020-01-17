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Yaşam

Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Bir kişi, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti

17 Ocak 2020 20:02

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolduğu güne ait olan ve Doku Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor. Doku'yu bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere 7 ilden arama- kurtarma ekibi gönderildi.

Tunceli’de Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti.

Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)

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