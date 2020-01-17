Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolduğu güne ait olan ve Doku Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor. Doku'yu bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere 7 ilden arama- kurtarma ekibi gönderildi.

Tunceli’de Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti.