Güler:Olayı gerginlik noktasına getirmeye gerek yok

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Boston Maratonu'nda meydana gelen patlamayı gerçekleştiren kişilerin Türkiye'den Amerika'ya gittiği iddialarını yanıtladı.

Bakan Güler, Amerikan polisinin bu saldırılarla ilglii sabaha karşı operasyon düzenlediğini ve kişinin ölü ele geçirildiğini ifade etti.

Güler 2 kişinin Çeçen asıllı kardeş olduğu ve bazı kaynakların iddiasına göre Türkiye'den ABD'ye gittiğinin ifade edildiğini belirterek "Konuyla ilgili derhal incelemeyi yaptırdık. İki kardeşten Tamerlan Tsarnaev adlı kişinin 1986 doğumlu olduğu Kırgız pasaportuyla 9 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'dan giriş yaptığı 10 gün sonra 19 Temmuz 2003'te Ankara'dan çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Sağ ele geçirilen Dzokhar Tsarnaev'in ise Türkiye'ye giriş çıkışla ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığı anlaşılmıştır." dedi.

Bakan Güler, " Ayrıca Tamerlan Tsarnaev'in, Kırgız pasaportuyla giren bu kişinin beraberinde 1988 doğumlu Bella, 1990 doğumlu Aleyna ve 1967 doğumlu Maret isimli aynı soyadları taşıyan kişilerin de 9 Temmuz'da giriş yapıp, 19 Temmuz'da çıkış yaptıkları anlaşılmıştır. Yani bir aile oldukları tahmin edilebilir. Türkiye ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını tespit ettik. Bu haberlere istinaden sizlere bu konudaki bilgileri takdim etmiş oluyorum. Yani 10 sene önce 10 günlük bir süre ile Türkiye'ye geliş gidişlerinden başka bir kayıt bilgileri yok. Özellikle altını çiziyorum 2003 yılında. 10 sene önce gelmişler 10 gün kalıp ayrılmışlar. O da ölü ele geçirilen Tamerlan Tsarnaev"diye konuştu.

Güler emniyet yetkililerinin FBI ve Amerikan yetkilileriyle bilgi paylaşımında bulunduklarını da ifade etti.

Güler: Bazı kesimler söylediklerimizi iyi değerlendiremiyor

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin yaşanan tartışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Güler, "Olayı bir suni gerginlik noktasına getirmeye gerek yok. Böyle bir ihtiyaçta yok. Diyalog,karşılıklı anlayışla mevcut şartlar değerlendirilerek ve bu etkinliklerde bulunmak isteyen kişiler ve halkımızın huzur ve güvenliğini can güvenliğini oluşturacak ortam arzu ediyoruz. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü 2009'da kabul edildi. 2010'da resmi tatil ilan edildi. En görkemli bir şeklide Taksim'de kutlandı. Ancak biz mevcut durumdaki fiziki zorluklardan bahsediyoruz. Söylediklerimizi bazı kesimlerin ya iyi okumadıklarını ya da iyi değerlendirmediklerini görüyorum." diye konuştu.

Güler, " Fiziki koşulların geniş katılımlı bir etkinliği -herkeste görüyor- karşılayamayacağı tespitinde bulunuyoruz. Tabiiki 1 Mayıs anlamına uygun şekilde emekçiler tarafından en görkemli biçimde kutlanacaktır. Bu konudaki ritüeller tabiiki tekrarlanacaktır. Ama bu konuda İstanbul valiliğimizle sendikalar arasında bir diyalog gerçekleştirilecektir. Mevcut şartlarda en iyisi hangisidir ne yapılabilek buna bakılacaktır. Bizim başka söylediğimiz yoktur. Gerginlik gibi algılayıp spekülasyonlar üretmenin kimseye faydası yoktur. Arkadaşlar o devirler geçti. Bu gerginlik ortamlarından beslenmek iptal ve bunların arkasına sığınmayı da bırakın. Mevcut şartlar nedir? Ortak aklı geliştirelim. Diyalog, uzlaşma, hoşgörü ve birbirimizi anlama devridir. O yüzden ben bu konudaki ısrarları da anlıyorum. İlgililerle görüşülecektir. Herkesin bu hak ve özgürlükleri kullanması yolu açık olacaktır. Birçok gösteri toplantı oturma eylemi yapılıyor İstanbul'da. Bununla ilgili bütün düzenlemeler anayasada var. Özgürlüklerin hangi alanlarda kısıtlanabileceği belli" dedi.

Bakan Güler, Boston'daki saldırılarla ilgili yeni bir gelişme var mı? yönündeki bir soruya ise “15 Nisan'da Bostonda meydana gelen saldırı sonrası yapılan baskın sonucu bir kişinin öldüğü diğerinin kaçtığı öğrenildi. Şahıslardan ölen Tamerlan Tsarnaev isimli kişinin 9 Temmuz 2003 yılında Kırgız pasaportuyla İstanbul’dan Türkiye’ye girdiği ve ailesi Bella, Alina ve Maret-47 ile birlikte 10 gün kaldıktan sonra ülkeden ayrıldığı tespit edildi. Saldırı öncesi Türkiye’den çıkışı doğru değil. Türkiye’ye de turist olarak gelmişler. THY’nin kayıtlarında sadece İstanbul’dan giriş ve Ankara Esenboğa Havalanı'ndan çıkışları var. Nerelere gittiği belli değil. Turist amaçlı olabilir. ABD ile işbirliği çalışmalarımız devam ediyor.Terör olayları konusunda bizim ülkemezin gösterdiği hassasiyeti diğer komşu ve uzak ülkelerden göremedik. Türkiye’deki terör olaylarıyla bağlantılı kişilerin yurdışındaki ülkelerde yakalanmasına rağmen Türkiye’ye iadelerinin yapılmaması uluslararası işbirliği kurallarına uymuyor. Boston’daki meydana gelen olayla ilgili FBI ile bilgi alışverişimiz sürüyor. Kırgızistan Bakanlığı yetkilileri bu açıklamaların üzerine sözkonusu ailenin 2001 yılında Kırgızistan’dan ABD’ye göç ettiğini açıkladı. Yani Türkiye ile bir bağlantısı sözkonusu değil" dedi.