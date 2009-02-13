Güler Sabancı'dan dans Rahmi Koç'tan kongo şov

1995 tarihinde Suna Kıraç önderliğinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 23 Şubat'ta muhteşem bir geceye imza atacak.



Sabah'ın haberine göre; eğitime destek gecesi sürpriz anlara sahne olacak. Güler Sabancı, ile Tan Sağtürk dans şovu yapacak; Rahmi Koç 'kango' çalacak! Patronlar ve ünlüler, eğitim için buluşuyor! Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'nın 23 Şubat'ta, Lütfi Kırdar'da düzenleyeceği özel gecede, Türkiye'nin önde gelen isimleri buluşacak ve hiç bilinmeyen halleriyle sahneye çıkacak.



Gecenin en büyük sürprizi de Sabancı Holding'in patroniçesi Güler Sabancı'nın, Tan Sağtürk'le yapacağı dans gösterisi olacak. TEGV'in gecesinde yaşanacaklar bununla da bitmiyor. Rahmi Koç, Afrika kökenli bir vurmalı çalgı olan 'kango' çalacak.Güneri Cıvaoğlu ve Ethem Sancak şarkı söyleyecek, Kürşat Başar saksafon solo'da ustalığını konuşturacak. Kenan Doğulu sanat müziği; Sertab Erener ve Fatih Erkoç ise türkü söyleyecek...