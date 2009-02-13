T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Güler Sabancı'dan dans Rahmi Koç'tan kongo şov

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın düzenlediği eğitime destek gecesi sürpriz anlara sahne olacak

13 Şubat 2009 02:00

1995 tarihinde Suna Kıraç önderliğinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 23 Şubat'ta muhteşem bir geceye imza atacak.

Sabah'ın haberine göre; eğitime destek gecesi sürpriz anlara sahne olacak. Güler Sabancı, ile Tan Sağtürk dans şovu yapacak; Rahmi Koç 'kango' çalacak! Patronlar ve ünlüler, eğitim için buluşuyor! Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'nın 23 Şubat'ta, Lütfi Kırdar'da düzenleyeceği özel gecede, Türkiye'nin önde gelen isimleri buluşacak ve hiç bilinmeyen halleriyle sahneye çıkacak.

Gecenin en büyük sürprizi de Sabancı Holding'in patroniçesi Güler Sabancı'nın, Tan Sağtürk'le yapacağı dans gösterisi olacak. TEGV'in gecesinde yaşanacaklar bununla da bitmiyor. Rahmi Koç, Afrika kökenli bir vurmalı çalgı olan 'kango' çalacak.Güneri Cıvaoğlu ve Ethem Sancak şarkı söyleyecek, Kürşat Başar saksafon solo'da ustalığını konuşturacak. Kenan Doğulu sanat müziği; Sertab Erener ve Fatih Erkoç ise türkü söyleyecek...

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24