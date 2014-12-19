Gülen'den Erdoğan'ın 'faili meçhul cinayet' iddiasına: Kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Gülen cemaatine yönelik ''Bu yapının kirli cinayetlere, faili meçhul cinayetlere bulaştığını dahi bugünlerde görüyoruz" iddialarına ilişkin olarak Fethullah Gülen'den yanıt geldi. “Kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar” diyen Gülen, "Değil insan öldürmek en küçük bir canlının hayatına kastetmek bile hakiki mü’minlerden fersah fersah uzaktır" ifadesini kullandı.

Gülen, herkul.org'ta "Fâili Meçhul Cinâyetler İftirası ve Canlıların Yaşama Hakkı" başlığıyla yayınlanan yeni sohbetinde şunları söyledi:

“Mü’minin mü’mini öldürmesi olacak iş değildir, ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mü’mini öldürürse mü’min bir esir (köle) âzad etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir; ancak onlar diyetten vazgeçip bağışlarsa o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen, kendisi mü’min olmakla birlikte, size düşman bir topluluktan ise, öldürenin mü’min bir köle âzad etmesi gerekir. Eğer öldürülen, aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa, vârislerine teslim edilecek bir diyet ile mü’min bir köle âzad etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için ard arda iki ay oruç tutması gerekir. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).” (Nisâ, 4/92)

“İşte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik:Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Rasûllerimiz onlara açık âyetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra, hâla yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler.” (Mâide, 5/32)

'Kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar'

“Şimdi kalkıp da ‘Fâili meçhuller arkasında da bunlar var! Falan filanlarla da bunlar anlaşıyor!’ demek suretiyle bir kısım ölçüye, mizana, intizama gelmeyen, endazesiz iddialarda bulunuyorlarsa, inanın topyekün insanlık karşısında kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar.”