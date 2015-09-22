Gülen için 263 yıl isteyen savcılık: Soruşturmalar Ergenekon ve Balyoz gibi olmasın

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı 'Tahşiyecilere kumpas' soruşturmasında iddianamesini sunan savcı, ‘Örgütün tüm eylemlerinin aynı dosya üzerinden soruşturulması, Ergenekon ve Balyoz'da olduğu gibi karışıklığa ve belirsizliğe yol açabilir’ uyarısında bulundu. Savcı, Gülen ve Hidayet Karaca için 263 yıl hapis cezası istedi.

Tahşiyeciler grubuna yönelik kumpas kurulduğu iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi davalara gönderme yapıldı. Savcılık, ‘Örgütün tüm eylem ve işlemlerinin aynı dosya üzerinden soruşturulmasının daha öncesindeki Ergenekon, Balyoz ve Casusluk yargılamalarında olduğu gibi karışıklığa ve belirsizliğe yol açabileceği’ uyarısında bulundu. Gülen'in bu dosyadan da iadesinin istenmediği belirtildi. ‘Yargılamalar birleştirilmeli ve iadesi ondan sonra istenmeli' denildi.

Savcılık Gülen için 263 yıl ceza istedi

2009-2010 yıllarında yürütülen Tahşiyeciler grubuna yönelik soruşturmada ‘sahte delil üretmek' iddiasıyla ‘Fethullah Gülen ve ona bağlı olduğu iddia edilen polisler hakkında’ yürütülen soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye gönderilen iddianamede 33 şüpheli arasında Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer aldı.

Al Jazeera Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre, iddianamede hakkında arama kararı bulunan Gülen için “silahlı terör örgütü kurmak’ suçundan 15 yıl, ‘zincirleme nitelikli resmi belgede sahtecilik’ suçundan 14 yıl, ‘nitelikli iftira’ suçundan ise 234 yıl hapis cezası istendi. Aslında Türk Ceza Kanunu'nda iftira suçunun cezası 1 yıldan 4 yıla kadar. Ancak iddianamede bu cezanın ilk olarak yarı oranında arttırılması isteniyor. Daha sonra ise iddianamede yer alan 39 müştekiye de iftira atıldığı gerekçesiyle aynı cezanın 39 kez verilmesi talep ediyor. Savcılığın bu istemleri sonucunda Gülen için istenen ceza 263 yıl olarak ortaya çıkıyor.

Karaca ‘Örgütün medya

yapılanmasında yönetici’

İddianamede Samanyolu TV yöneticisi Hidayet Karaca da örgüt yöneticiliği ile suçlanıyor. Karaca iddianamade, ‘Fethullah Gülen’in oluşturduğu silahlı terör örgütünün medya yapılanmasında yönetici’ olduğu iddiası yer alıyor. Karaca hakkında istenen hapis cezası Gülen ile aynı. Karaca’ya da ‘silahlı örgüt yöneticiliği’, ‘nitelikli iftira’ ve ‘‘zincirleme nitelikli resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 263 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yapılanmanın tamamı

bu iddianamade irdelenemez

İddianamede Gülen yapılanmasının ‘devlet mekanizmasını tümüyle ele geçirmeyi amaçladığı’ ifade edildi. Ancak Tahşiye iddianamesinde ‘bu yapılanmanın 40 yılı aşkın süreçte amaçlarını gerçekleştirmek için geldiği aşama dikkate alındığında, tüm yönlerinin ve gerçekleştirdiği eylemlerinin irdelenmesinin mümkün olmadığı’ belirtildi. Savcılık bu görüşüne örnek olarak ise Ergekon davasını gösterdi.

'Ergenekon gibi olmasın'

Savcılık, “Bu örgütün tüm eylem ve işlemlerinin aynı dosya üzerinden soruşturulmasının daha öncesindeki Ergenekon, Balyoz ve Casusluk yargılamalarında olduğu gibi karışıklığa ve belirsizliğe yol açabileceği, terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği haricindeki diğer suçların anlaşılamamasına neden olabileceği değerlendirildiğinden örgütlü yapılanmaya ilişkin diğer soruşturmalarla birleştirilmesi düşünülmemektedir” dedi.

Savcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Gülen yapılanmasına’ yönelik ana soruşturmanın yürütüldüğünü de ifade etti.

Mahkeme iddianameyi inceliyor

İddianamede terör davalarına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianamenin kabulü veya reddi için 15 gün süresi bulunuyor. Mahkemenin iddianameyi incelemeye aldığı öğrenildi.

Tahşiye grubuna kumpas iddiası

İddianamede şüpheliler, 2009-2010 yıllarında yürütülen Tahşiyeciler grubuna yönelik soruşturmada ‘sahte delil üretmekle’ suçlanıyor.

2009- 2010 yılında yürütülen ’Tahşiyeciler' soruşturması kapsamında grubun önde gelen ismi ''Molla Muhammet'' adıyla bilinen emekli imam Mehmet Doğan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlere dava açıldı. Dava halen devam ediyor. Kumpas iddialarının ortaya çıkması üzerine sanıklar, kendilerine operasyon düzenleyen polisler hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Tahşiyeciler grubuna kumpas kurulduğu’ iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Polisleri şikâyet eden Tahşiyeciler grubu üyeleri, ’evlerinde bulunan bombaların polisler tarafından konduğunu’ iddia ediyor.

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