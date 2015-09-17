Fethullah Gülen hakkında 19 yıldan 34 yıla kadar hapis istemi

“Paralel Yapı Yapılanmasının Tahşiye iddianamesi” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. İddianamede, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, resmi belgede sahtecilik ve iftira” suçlamasıyla 19 yıldan 34 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede “kumpas kurduğu ve usulsüzlük yaptığı” iddiasıyla Fetullah Gülen ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 33 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan iddianamede, Fetullah Gülen'in "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan 15 ile 22,5 yıl, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 ile 7,5 yıl ve "iftira" suçundan da 1 ile 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıldan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.