T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülen cemaatinden 'beddua' açıklaması: Bu iftiraları atanlar isim versinler

Gülen cemaati 'Başbakan Erdoğan için toplu beddua ediliyor' yönündeki iddiaları iftira olarak nitelendirdi ve iddia sahiplerinden isim vermeleri istendi

24 Şubat 2014 10:56

Fethullah Gülen’in konuşmalarının yayınladığı Herkul.org sitesinin editörü Osman Şimşek, "Gülen cemaatinin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ölmesi için dua ettiği" yönündeki iddialara açıklama yaparak, "İddia sahipleri isim versinler, hep beraber onları kınayalım, hatta tel’in edelim; yoksa bu iftiraları seslendirmek Allah’tan korkmazlığın ifadesidir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Osman Şimşek, adını vermeden "bir bakan" diyerek, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın dile getirdiği “Üç yıldır Başbakan Erdoğan’ın ölmesi için beddua ediliyor” sözünün ‘dedikodu’ olduğunu yazdı. Bu ifadenin daha sonra medyada yer bulduğunu belirten Şimşek, benzer bedduaların Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu için de yapıldığına dair iddiaların Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren tarafından yayıldığını belirtti.

Şimşek, Başbakan Erdoğan’ın Sivas’taki konuşmasında bazı öğrencilere beddua ettirildiğine dair sözleri için de “Öfke patlamalarına şahit olunan miting meydanlarında varlığı şüpheli bazı öğrencilerin iftiraları dile getirildi. Yozgat’ta bazı kız öğrencilerin gece zorla kaldırılıp Başbakan’a beddua ettirildiği üst perdeden seslendirildi. Camia içerisinde biraz bulunmuş insanlar bu iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını ve birer iftiradan ibaret olduğunu bilirler” ifadelerini kullandı.

 

"İsimlerini verin gerekeni yapalım'

 

Herkul.org editörü, AKP’den bu tür bedduaları edenlerin isimlerini de isterken, “İddia sahipleri fâillerin adlarını versinler, onları hep beraber kınayalım, hatta tel’in edelim; idareciler de gerekenleri yapsınlar” dedi.

Gülen cemaatin Erdoğan'ın ölmesi için dua ettiği yönündeki iddia ilk kez Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından dile getirilmişti. Yıldız, NTV'deki bir programda yaptığı açıklamada "Uzun adamın ölmesini üç yıldan beri bekliyoruz' diyorlar" derken 'uzun adam' ifadesiyle Başbakan Erdoğan'ın kastedildiğini belirtmişti.

ETİKETLER

osman şimşekakpak partifethullah gülenbedduakahhariyebaşbakan erdoğangülen cemaatiyozgatyaner yıldızahmet davutoğluisim versinleriftira

İlgili Haberler

Bakan Taner Yıldız: 'Uzun adam hala ölmedi' dediler

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Gülen cemaatinde belli bir kesimin Başbakan Erdoğan'ın ölümünü istediğini öne sürdü

Gülen'in avukatı: 'Başbakan'ın ölmesi için beddua' iddiası alçaklıktır

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, 'Başbakan'ın ölmesi için beddua edin' emri verildiği yönündeki haberlere tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24