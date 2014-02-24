Gülen cemaatinden 'beddua' açıklaması: Bu iftiraları atanlar isim versinler

Fethullah Gülen’in konuşmalarının yayınladığı Herkul.org sitesinin editörü Osman Şimşek, "Gülen cemaatinin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ölmesi için dua ettiği" yönündeki iddialara açıklama yaparak, "İddia sahipleri isim versinler, hep beraber onları kınayalım, hatta tel’in edelim; yoksa bu iftiraları seslendirmek Allah’tan korkmazlığın ifadesidir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Osman Şimşek, adını vermeden "bir bakan" diyerek, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın dile getirdiği “Üç yıldır Başbakan Erdoğan’ın ölmesi için beddua ediliyor” sözünün ‘dedikodu’ olduğunu yazdı. Bu ifadenin daha sonra medyada yer bulduğunu belirten Şimşek, benzer bedduaların Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu için de yapıldığına dair iddiaların Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren tarafından yayıldığını belirtti.

Şimşek, Başbakan Erdoğan’ın Sivas’taki konuşmasında bazı öğrencilere beddua ettirildiğine dair sözleri için de “Öfke patlamalarına şahit olunan miting meydanlarında varlığı şüpheli bazı öğrencilerin iftiraları dile getirildi. Yozgat’ta bazı kız öğrencilerin gece zorla kaldırılıp Başbakan’a beddua ettirildiği üst perdeden seslendirildi. Camia içerisinde biraz bulunmuş insanlar bu iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını ve birer iftiradan ibaret olduğunu bilirler” ifadelerini kullandı.

"İsimlerini verin gerekeni yapalım'

Herkul.org editörü, AKP’den bu tür bedduaları edenlerin isimlerini de isterken, “İddia sahipleri fâillerin adlarını versinler, onları hep beraber kınayalım, hatta tel’in edelim; idareciler de gerekenleri yapsınlar” dedi.

Gülen cemaatin Erdoğan'ın ölmesi için dua ettiği yönündeki iddia ilk kez Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından dile getirilmişti. Yıldız, NTV'deki bir programda yaptığı açıklamada "Uzun adamın ölmesini üç yıldan beri bekliyoruz' diyorlar" derken 'uzun adam' ifadesiyle Başbakan Erdoğan'ın kastedildiğini belirtmişti.