Gülen'in avukatı: 'Başbakan'ın ölmesi için beddua' iddiası alçaklıktır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın NTV’de Gülen cemaatinden bazı isimlerin Başbakan Tayyip Erdoğan’ı kast ederek “uzun adamın ölümünü 3 yıldan beri istiyoruz ama hâlâ ölmedi” dediğini iddia etmesi, ardından Sabah ve Takvim'de ‘cemaat Erdoğan’ın ölmesi için dua ediyor’ haberinin yayınlanmasına Fethullah Gülen’den itiraz geldi.

Haberleri “psikolojik harekât, kara propaganda ve dezenformasyon” olarak yorumlayan Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bir kısım yazılı ve görsel medyada uzun zamandır en temel hukuk ve ahlak ilkeleri hiçe sayılarak yayınlar yapılmakta, yalan ve iftira hiç olmadığı kadar fütursuzca kullanılmaktadır. Bu yayınların habercilik gayesiyle değil, psikolojik harekât, kara propaganda ve dezenformasyon amacıyla yapıldığı kamuoyunun malumudur.

Yalan ve iftiradan medet uman bu odaklar tarafından, müvekkilimin ‘Başbakan'ın ölmesi için beddua edin emri verdiği’ şeklinde ahlaksızca bir iddia ortaya atılmıştır. Hukuku hiçe sayan bu kişiler ahlak ilkelerini de alt üst ederek insanları karalamaktan ne yazık ki çekinmemektedirler.

Çirkin, densiz, seviyesiz bir iftiradan ibaret olan bu iddia kesinlikle doğru değildir.

Olayları çarpıtma hıyanetini irtikâb eden, kara ruhlu, kara düşünceli, kara vicdanlı, kara kalemli bu insanlar, iftiralarına yenisini ekleyerek ‘Başbakanın ölmesi için beddua emri verildi’ diyebilmiştir. Bu alçakça iddiaya bir de bununla ilgili kayıtlar var denilerek kılıf uydurmaya çalışmak insafsızlık, vicdansızlık ve ahlaksızlıktır.

Ayrıca, son günlerde ölme, öldürme ve suikast ifadeleri sıkça dillendirilmeye başlanmıştır. Toplumsal ayrışmanın yaşandığı, kin ve nefretin körüklenmeye çalışıldığı içinde bulunduğumuz günlerde bu tarz söylemlerden kaçınılmalı ve ülkemizi kaosa sürükleme niyetinde olan karanlık odaklara fırsat verecek eylemlerden uzak durulmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."