'Gülen cemaati Polis Akademisi'nden tasfiye ediliyor' iddiası

AKP ve Fethullah Gülen cemaati arasındaki geriliminin emniyet kadrolarında da devam ettiği ve Polis Akademisi'nde cemaate mensup kişilerin tasfiye edildiği iddia edildi. "Fethullah Gülen cemaatini Emniyet'ten temizleme harekâtı epeydir sürüyordu" diyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, Gülen cemati kadrolarının Polis Akademisi'nden de temizlendiğini yazdı. Kansu'ya göre, devresi geldiği halde cemaatçiler, olmaları gereken görevlere getirilmiyor; onların yerine ise eski kadrolar yeniden göreve çağrılıyor.

Kansu'nun bugünkü yazısında Polisteki Tasfiye arabaşlıklı ilgili bölüm şöyle:

"Fethullah Gülen cemaatini Emniyet'ten temizleme harekâtı epeydir sürüyordu. Son durum şu:

Cemaatin en etkin olduğu kurumlardan Polis Akademisi’nde ciddi bir tasfiye operasyonu gerçekleştirildi. Akademi mezunu tüm amir kadroları şu anda kızakta. Onların yerine, mesleğe polis memurluğundan başlayarak açılan sınavlarla amirliğe yükselenler, önemli ve nazik makamlara getirildi.

Cemaatin egemenliğindeki Polis Koleji de devre dışı bırakılarak, akademinin öğrenci kaynağının cemaat üstünlüğünden kurtarılması amaçlanıyor.

Devresi geldiği halde cemaatçiler, olmaları gereken görevlere getirilmiyor. Onların yerine eski kadrolar yeniden göreve çağrılıyor. Hatta, kimi “sol”cu bilinen polisler bile daha önce hiç beklemedikleri yerlere atanıyorlar.

Cemaatin epeydir uyguladığı bir yöntem olan, polislerin diğer kurumlara yatay geçişleri de önlendi.

Polisteki cemaat unsurlarını etkisizleştirme çabalarının ciddiyetini anlatmak için şu örnek veriliyor:

Operasyona, odasında dinlenme böceği bulunan Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki Başbakanlık Koruma Müdürlüğü’nden başlanmıştı."