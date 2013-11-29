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Politika

CHP’li Bülent Tezcan: Emniyetin cemaate bağlandığı iddiası doğru mudur?

AKP'li vekil Şamil Tayyar'ın, 2004 MGK toplantısına ilişkin açıklamalarında 'emniyet cemaate bağlandı' ifadesini kullanması, TBMM gündemine taşındı

29 Kasım 2013 21:20

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Emniyetin cemaate bağlandığı iddiası doğru mudur?” diye sordu. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, 2004 yılı MGK toplantısına ilişkin haberlerle ilgili sosyal medyada , “Doğru, Cemaat’i bitirme kararı 2004'de alındı; sonra emniyet cemaate bağlandı, dershane ve okul sayısı patladı, Ak Partiye kapatma davası açıldı. Fitneye destek verenleri görünce sorunun fitneciyle sınırlı olmadığı anlaşılıyor” dediğine dikkat çekti. Tezcan’ın, başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

-  Emniyetin cemaate bağlandığı iddiası doğru mudur?

 -  Yaptığınız bir açıklamanızda “Cemaatin en ileri gelenleri bugüne kadar bana ne getirdiler de ben bunu geri gönderdim?” demiştiniz. Bu sözünüzden kastınız emniyetin cemaate bağlanması düzeyindeki işler miydi?

 - Son dönemde emniyette yapılan görev değişiklerinin amacı cemaat mensubu polislerin tasfiyesine mi yönelikti?

-Dershaneler üzerinde son dönemde yürüttüğünüz operasyon 2004 yılındaki MGK kararının gecikmiş bir uygulaması mıdır?”

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