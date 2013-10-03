Gülen cemaati okullarından Yağmur Koleji: Kürtçe eğitim vermeye hazırız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketi ile gelen yeni düzenlemede özel okullarda Kürtçe eğitim verilmesine imkan tanınması üzerine, Şırnak’ta Gülen cemaati okullarından Yağmur Koleji tarafından "Buna hazırız, planlarımız var. Yasal zemini bekliyorduk” açıklaması yapıldı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Şırnak’ın tek özel okulu olan Yağmur Koleji’nde, ’demokratikleşme paketi’nin açıklanmasının ardından Kürtçe eğitim verilmesi için çalışmalara başlandı.

T24'ten Hazal Özvarış geçtiğimiz salı günü (01.10.2013), Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) Başkan Yardımcısı Cemal Uşak ile yaptığı röportajda "Gülen cemaati, okullarında Kürtçe eğitim de verecek mi?" sorusunu yöneltmiş, bunun üzerine Uşak tarafından "Türkiye'de de mevzuat değişikliği yapıldıktan sonra Kürtçe eğitim yapılması işin tabii seyri gereğidir" cevabı verilmişti.

Kolej Müdürü Umut: Kürtçe eğitim vermeyi çok isteriz

Kardelen Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Yağmur Koleji, Başbakan Erdoğan’ın Kürtçe’nin özel okullarda öğretileceği yönündeki açıklamasının ardından harekete geçti. Yağmur Koleji Müdürü Mahmut Umut, şunları söyledi:

“Demokratikleşme paketiyle beraber bölgede bir heyecan başladı. Yasal süreç tamlandıktan sonra kolej olarak anadilde eğitimi vermeye hazırız. Biliyorsunuz bizim işimiz eğitim, hangi dil olursa olsun bizim için fark etmiyor. Bizim burada amacımız eğitim, bu Kürtçe de olabilir Türkçe de olabilir, İngilizce de olabilir. Bizim kolejimizde İngilizce de var, Türkçe eğitim var. Bunu yanında Kürtçe anadilde vermeyi canı gönülden isteriz.”

‘Kadromuz var’

Kardelen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Şaran da Şırnaklılar’a anadilde eğitim vermek istediklerini söyledi. Şaran, “Özel okullarda anadilde eğitimini olması son derece sevindirici bir durum. Bizim Kürtçe eğitim için gelecek planlarımız var. Tabi bunun yasal zeminde olmasını bekliyorduk. Kürtçe eğitim verme, bölge insanın kültürünü sosyal yapısını bilen bir kadromuz var. Şu an okulumuz olsun, kampüsümüz olsun yasal mevzuatlar yerine geldiği zaman Kürtçe eğitim vermeye hazırız” dedi.

Yağmur Koleji Okul Müdürü Mahmut Umut, henüz velilerden ve öğrencilerden bir talep gelmediğini, paketin ardından böyle bir planlamayı kendilerinin düşündüğünü ifade eden Umut, “Okulunuzda öğrenci kontenjanı ne kadar ve şu anda kaç öğrenci var?” sorusu üzerine, “380 öğrenci öğrenim görüyor ve 454 kişilik kontenjanımız var” dedi. Şu an için Kürtçe öğretmenlerinin olmadığını belirten Umut, okullarının2007 yılında kurulduğunu ve yıllık eğitim ücretinin 5 bin 600 TL olduğunu söyledi.