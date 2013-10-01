T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülen cemaati, okullarında Kürtçe eğitim de verecek mi?

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Uşak, Güneydoğu'daki Gülen cemaati okullarında mevzuat değişikliği ardından Kürtçe eğitim de verilmesi hakkında 'işin tabii seyri gereğidir' dedi

01 Ekim 2013 16:49

Hazal Özvarış

hazalozvaris@gmail.com

Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) Başkan Yardımcısı Cemal Uşak, "Demokratikleşme paketi"yle önü açılacağı duyurulan Kürtçe eğitime cemaat okullarında başlanıp başlanmayacağı sorusu üzerine Hizmet Hareketi'nin yurt dışındaki okullarında yerel dilde de eğitim yaptığını hatırlattı ve "Türkiye'de de mevzuat değişikliği yapıldıktan sonra Kürtçe eğitim yapılması işin tabii seyri gereğidir" dedi. Güneydoğu'da da pek çok okulu bünyesinde barındıran cemaatin "Kürtçe eğitimini bölgeye göre değil, talebe bağlı sağlacağını düşündüğünü" belirten Uşak, eğitimin sadece özel okullarla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizerek "Türk vatandaşları ana dillerini nasıl öğreniyorsa Kürt vatandaşların da, Laz, Abaza, Çerkes vatandaşların da ana dillerini devletin finanse ettiği okullarda öğrenmesi sağlanmalı" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, dün açıkladığı "Demokratikleşme paketi"nde özel okullarda Kürtçe eğitimin yolunu açacaklarını "2923 Sayılı Kanun'a yapacağımız ek ile farklı dil ve lehçelerde özel eğitim kurumu açılabilecek. Dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu'nda tespit edilecek" sözleriyle duyurdu.

Güneydoğu'daki pek çok il ve ilçede de okulu bulunan Gülen cemaatinin, özel okullarda Kürtçe eğitim için gerekli mevzuat değişiklikleri ardından okullarında Kürtçe eğitime başlayıp başlamayacağını öğrenmek için T24 olarak GYV Başkan Yardımcısı Cemal Uşak'a telefonla ulaştık. 

Nisan, 2013'te T24'e verdiği söyleşide "Gülen cemaati, Kürtçe eğitim vermeye hazır mı?" sorusuna verdiği "Ben hazır olduğunu düşünüyorum, özel okullar hepsinden daha önce hazır" sözlerini hatırlattığımız Cemal Uşak, gelişmelere dair şöyle konuştu: 

"Ben bunu genel bir mantıkla ve muhakeme yürüterek söyledim. Irak Kürdistanı'nda Hizmet Hareketi'nin okullarında Kürtçe eğitim yapılıyor. Ayrıca, başka ülkelerdeki eğitim kurumlarında da söz konusu ülkelerin yerel dillerinde eğitim yapılmakta iken Türkiye'de de mevzuat değişikliği yapıldıktan sonra Kürtçe eğitim yapılması işin tabii seyri gereğidir, diye düşünüyorum."

Kürtçe eğitim için Hizmet okullarında hazırlıkların başlayıp başlamadığını sorduğumuz Uşak, "şu an için hazırlıkların söz konusu olmadığını" belirtirken, gelişmelerin Başbakan Erdoğan'ın da açıkladığı üzere Bakanlar Kurulu'nun yapacağı düzenlemeye bağlı olduğunu söyledi.

GYV Başkanı Mustafa Yeşil'in T24'e verdiği söyleşide dile getirdiği "İstanbul’da da Kürtçe dili tercihli yapılabilir" sözlerini aktardığımız Uşak'a, cemaat bünyesindeki okullarda Kürtçe eğitimin Güneydoğu ile mi sınırlı kalacağını, yoksa talebe göre farklı şehir ve bölgelerde de verilip verilmeyeceğini sorduk. Uşak, "Mantık, talep edilen her yerde bunun yapılabilmesini gerektirir. Dünyanın en büyük Kürt kenti İstanbul, burada da talep gelmesi tabiidir" dedi.

Uşak, "Kürt hareketinden siyasiler sadece özel okullarda Kürtçe eğitimin yolunun açılmasını eleştirdi. Örneğin BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Başbakan anadilini parasını verip özel okulda mı öğrendi" dedi. Siz üniversite öncesi okullarda Kürtçe eğitimin özel okullarla sınırlı kalmasını uygun buluyor musunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:  

"Paketteki haliyle getirilecek mevzuatı yeterli görmüyorum. Ben bir an önce, Türk vatandaşları ana dillerini nasıl öğreniyorsa Kürt vatandaşların da, Laz, Abaza, Çerkes vatandaşların da ana dillerini devletin finanse ettiği okullarda öğrenmesinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Paketteki önerinin kamuoyunu hazırlamak için ilk adım olduğunu düşünüyorum ve devamının geleceğini ümit ediyorum."

 

Mustafa Yeşil: İstanbul’da da Kürtçe dili tercihli yapılabilir

 

GYV Başkanı Mustafa Yeşil de Ocak ayında T24'ün sorusu üzerine ana dilde eğitim hakkında şöyle konuşmuştu:

"- Birinci önceliği eğitime veren Gülen cemaatinin ana dilde eğitim konusunda tavrı ne?

Hareketin yurt dışındaki okullarında hiçbir dilin üstün olmadığı dört dille eğitim yapıyoruz. Biz bunu öneriyoruz: Yerel dil, bölgesel dil, İngilizce ve Türkçe. Biz anayasa programını teklif ettiğimiz zaman da Kürtçenin yerel bir dil olarak öğretilmesinin önünde anayasal bir engelin olmaması gerektiği tezini teklif olarak uzlaşma komisyonuna sunmuştuk. Bu manada Güneydoğu’daki halkımızın istekleri doğrultusunda, o okullarda bu tarzda eğitime göre müfredatın düzenlenmesi olması gerekli olan bir şeydir. İstanbul’da da Kürtçe dili tercihli yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın buna kapalı olmadığını düşünüyorum. Ama öncelikle Kürtçe dili eğitimini yapabilecek kadroların yetişmesi, altyapının hazırlanması gerekiyor. Ama siz şimdi kalkar “Biz matematiği Kürtçe verelim, şunu Kürtçe verelim” dediğinizde bu sefer Türkiye’de yapacağınız umumi imtihanlarda otomatik olarak o çocukları saf dışı bırakırsınız. Bu sefer başka bir ayrımcılık karşınıza çıkar."

 

 

ETİKETLER

cemal uşakkürtçe eğitimfethullah gülengülen cemaatihizmet hareketidemokratikleşme paketigazeteciler ve yazarlar vakfı

İlgili Haberler

GYV Başkanı Yeşil: Koç, Eczacıbaşı ve Sabancı'nın da kapısını çaldık

Fethullah Gülen, Türkiye'de hâlâ bir darbe olabileceğini düşünüyor mu? Cemaatin çaldığı kapıları açmayanlar kimler? 1915'in 100. yıl dönümü için çalışma yapılıyor mu?

'Gülen cemaati okullarının Kürtçe eğitime hazır olduğunu düşünüyorum'

Cemal Uşak: Medya patronları ve yayın yönetmenleri dâhil pek çok kimse durumdan vazife çıkararak icraat yapıyor; iktidar baskısı olması gerekmiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24