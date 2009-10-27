Gülen Atatürk sergisi

Atatürk fotoğraflarından oluşan ciddi arşivini Anadolu Ajansının kullanımına açan yazar Hanri Benazus, “Gülen ve Gülümseyen Türkiye” sergisiyle, ulu önderin çoğu hiç görülmemiş, neşeli fotoğraflarını Başkentlilerle buluşturdu.

Benazus ile AA arasında yapılan protokol kapsamında Anadolu Ajansı Sanat Galerisi'nde açılan sergi, konuklarını Atatürk'ün yaşadığı yıllara doğru yolculuğa çıkartıyor, ulu önderin halkla ve çocuklarla ilişkilerini, çalışmalarını, neşeli dakikalarını film şeridi gibi sunuyor.



Yıllarını Atatürk'ün bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğrafları toplamaya adayan Benazus, koleksiyonunda 4 bin 800 civarında fotoğraf bulunduğunu söyledi. Benazus, “80 yaşımdayım, yıllardır onun fotoğraflarını topluyorum. Atatürk'e tutkumdan dolayı başladı bu. Tutkum küçükken Atatürk'ü görmüş olmamdan kaynaklanıyor. Onun masasında bulundum, oturdum, leblebilerini yürüttüm çocuk aklımla. Atatürk'ün çok özel bir yeri var benim yaşamımda. Onun için kendimi bunlara verdim. Elimden gelse, dahası da olsa, yapmak isterim” dedi.



Hiç ummadığı yerlerde bile Atatürk'ün görülmemiş fotoğraflarına ulaştığını belirten Benazus, “Atatürk'ün fotoğrafını almak için günü birlik Amerika'ya bile gittim. 1921'de Atatürk'le röportaj yapan gazeteci vardı. 1984 yılında haber geldi, 'fotoğraflar oğlunda' diye, hemen gittim aldım” diye konuştu.



Atatürk'ün hiç gece fotoğrafı yoktur



Yazar Benazus, sergiyi neden açtığıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Bunu geçen sene ilk Eskişehir'de 'Mustafa' filmine karşıt olarak, Atatürk'ün öyle kendi içine kapanık, insanlardan uzak bir insan olmadığını anlatayım diye açtım. Çünkü Atatürk'ün gülümseyen fotoğrafları görülmez pek. Ben de yanılmıyorsam 340 tane böyle fotoğraf var. Onun için ona tepki olarak yaptım, burada, Ankara'da sergilemek benim için çok ayrı, onur verici bir olay.”



Atatürk'ün fotoğraflarına dair ilginç bir ayrıntıya da dikkati çeken Benazus, “Kimse bilmez, Atatürk'ün kapalı yerde, gece fotoğrafı yoktur. Çünkü hem gözlerinin mavi olmasından hem de Trablusgarp'ta savaşırken gözüne şarapnel parçasının gelmiş olmasından dolayı gözleri çok hassastır. O yıllarda şimdiki gibi flaşlar yok, magnezyum çubukları yanardı, harlardı, öyle fotoğraf çekilirdi. Atatürk'ün de gözleri rahatsız olduğu için kapalı alan fotoğrafı çok çok azdır ve gece fotoğrafı hiç yoktur” diye konuştu.







Sergiyi gezenlerin Atatürk'ün daha önce hiç görmedikleri fotoğraflarıyla karşılaşacaklarını vurgulayan Benazus, “Bu fotoğrafların çok büyük miktarının negatifleri bile bende. İçlerinde gördükleri olacaksa da bunları ben vermişimdir” dedi.



Benazus, ikinci sergisinin de 10 Kasımda Dolmabahçe Sarayı'nda “Ağlayan Türkiye” başlığıyla açılacağını ifade etti. “Ağlayan Türkiye Atatürk'ün ölümüyle başlayan bir süreç” diyen Benazus, 10 Kasım 1938'den naaşının Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953'e kadar geçen süre içindeki bin 200 fotoğrafın 400-500 civarını sergileyeceklerini bildirdi.



Sergide, Atatürk hakkında çocuklara yönelik ilk hikaye kitapları yazan Benazus'un eşi Sevgi Tanrısever'in de kitapları tanıtılacak.



Benazus'un sergisi 7 Kasıma kadar izlenimde kalacak.